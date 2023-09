Klaus bor i den og familie skaber gode minder: Derfor er de vilde med autocampere

Det er populært at køre autocamper, og salget af dem er i vækst. Tal fra Danmarks Statistik viser, at bestanden af autocampere på danske pladser er sk...

1 Al deres ferie foregår med camper: Der er altid godt vejr et eller andet sted i Danmark

Preben og Lone M. Næsgaard har kontorjobs og bruger alle deres ferier på at tage afsted i autocamperen, og de har også cyklerne med. Privatfoto

Preben og Lone M. Næsgaard er fra Thisted og er 60 og 58 år. De kører i en helintegreret autocamper Knauss Live, som i dag ville koste godt 1,1 mio. kroner.

- Vi kører alle steder i Danmark. Vi kører meget til Fyn og Østdanmark, og vi har lige haft en længere tur rundt i Nordsjælland. Vi kører også til udlandet og kører meget efter oplevelser, fortæller Preben M. Næsgaard.

Parret kører autocamper, fordi det er deres måde at holde fri på.

- Alle vores ferier går til det her, fortæller Preben M. Næsgaard.

De holder ofte på strande, og de har cykler med, som de bruger til at køre ind og besøge små og store byer.

- Det er super godt for nogen som os, der bruger rigtig mange timer på vores arbejde på kontoret, fortæller Preben M. Næsgaard.

Et af hans stærkeste minder er fra den tyske kirkegård i Normandiet, hvor der ligger flere tusind unge mænd alle født i april 1926 og døde i juni 1944. Det gjorde indtryk.

Hvad er noget af det vigtigste, der gør, at I har lyst til at have en autocamper?



- Det er 100 pct. sikkert friheden; at du kan komme afsted på en halv time, og du behøver ikke beslutte og planlægge noget overhovedet. Hvis vi skal køre en weekend, så ser vi på, hvor vejret er bedst. Så kører vil til Sønderborg eller Lønstrup, og vi kører udelukkende efter vejret. Der er altid godt vejr et eller andet sted i Danmark.

2 Familie på fem med små børn nyder de flotteste klipper og de smukke solnedgange

Hele familien nyder at holde ferie i autocamper. Privatfoto

David og Lea Guldberg Sander på 38 og 39 år kører sammen med deres tre børn Liv på otte, Gry på seks og Nor på tre år. De er fra Støvring og kører i en autocamper af modellen Ford Benimar Sport, og de gav omkring 800.000 kroner for den, da de købte den i 2021.

- Vi bruger den til familieture. Det kan være til Knuthenborg Safaripark eller op til vandet. Vi er ikke meget i udlandet andet end i sommerferien, ellers kører vi i Danmark. Men når børnene bliver større, kunne vi godt tænke os at tage en længere tur, fortæller Lea Guldberg Sander.

De sidste to somre har de været i Norge, og havde det været godt vejr i Danmark, havde de nok været i Blokhus i år.

Et af deres bedste minder er fra Norge, hvor de fandt en rasteplads efter at have gået helt op til Prædikestolen og tilbage igen.

- Så fandt vi de flotteste klipper, solen skinnede, og børnene kunne lege på klipperne. Og så var der så fredfyldt. Vi har set de smukkeste solnedgange, fortæller Lea Guldberg Sander, der betegner autocamperen som hendes fristed væk fra madpakker, skole, børnehaver og tøj, der skal vaskes.

Hvad er noget af det vigtigste, der gør, at I har lyst til at have en autocamper?

- Det er friheden. Der er en frihed i bare at kunne køre et sted hen, når man gerne vil se noget og slappe af. Det med at kunne åbne op om morgenen og kigge ud på vandet.

3 De rejser i Australien og i regnskoven, men verden kommer også og besøger dem i Thy

Nicolai Therkildsen og Magda Raunsmed fra Thy har mange gode oplevelser med deres autocamper - og andre autocampister kommer også hjem til dem. Privatfoto

Magda Raunsmed, 56, og Nicolai Therkildsen, 64, er fra Bedsted Thy. De kører i en Mercedes Sprinter, som de gav cirka 550.000 kroner for brugt for fem år siden.

De har kørt mange lange ture, for eksempel har de rundet Nordkap, men de kører også korte ture - den korteste går til et lokalt sted med god udsigt til Mors hen over Limfjorden.

- Der kører vi ned og spiser vores aftensmad, og der er kun en kilometer, fortæller Nicolai Therkildsen.

Parret kører også til Holland og Italien, men samtidig får de også verden til Thy via autocampere: De er nemlig værter for en holdeplads for autocampere hjemme hos dem selv som en del af et netværk af værter, der hedder pintrip.

- Vi har rundet de 150 autocampere, der har holdt her i år. Der kommer mange sjove samtaler med de mennesker, fortæller Nicolai Therkildsen.

Et af deres bedste minder var en tur i Australien, hvor de lejede en camper og kørte sammen med venner. De har også holdt nytår ude i regnskoven og kan godt lide naturoplevelser.

Hvad er noget af det vigtigste, der gør, at I har lyst til at have en autocamper?



- Det er friheden. Vi kan holde ude i naturen og se alle de forskellige ting. Vi kører også mange gange efter pintrip, hvor vi får historien om stedet, fortæller Magda Raunsmed.

4 Familie sagde nej til sommerhus og valgte camper: Manden gad ikke at slå græs og male

Når Charlotte Pilegaard og familien er af sted i autocamper, er også hunden Bella med. Privatfoto

Charlotte Pilegaard er 45 år og kører autocamper sammen med sin mand Christian Pilegaard og deres to børn på 12 og 15 år er også med på nogle af turene. De er fra Skagen og kører i en stor autocamper af mærket Carthago. Den er leaset, og skulle man købe den, ville den stå i omkring 1,9 mio. kroner.

- Vi har været lidt over det hele, siden vi startede - Sverige, Tyskland, Østrig. Vi bruger den også hele tiden i Danmark, fortæller Charlotte Pilegaard, der for eksempel laver en familietur ud af det, hvis de skal til familiefødselsdag et andet sted i landet.

Et af hendes bedste minder er sidste år, hvor de var på en lille campingplads i Østrig, hvor de kunne bade, hvilket familiens hund Bella var rigtig glad for. Det var lækkert, og der var godt vejr.

Hvad er noget af det vigtigste, der gør, at I har lyst til at have en autocamper?



- Jeg tænker friheden i det. Vi havde snakket om at købe sommerhus, men manden sagde, at han ikke gad ud at slå græs og male. Det var nemmere med en autocamper, vi kunne sætte os ind i. Det kunne jeg godt se en idé i. I sommerhus er du bare hele tiden det samme sted, her drøner du rundt og ser alt muligt, fortæller Charlotte Pilegaard.

5 - Vi aner ikke hvad retning, vi kører i morgen

Allan Dam og Inger Abildgaard Pedersen er fra Støvring og købte autocamper i 2021. Privatfoto

Allan Dam og Inger Abildgaard Pedersen på 69 og 65 år er fra Støvring. De købte i 2021 en Benimar autocamper, og den kostede 605.000 kroner.

De har været mange steder - herunder Sydspanien, Polen, Tjekkiet og Ungarn, og næste længere tur går til Krakow, hvor de skal mødes med nogle andre.

Et af deres bedste minder er fra en by i Spanien 100 kilometer fra Malaga, hvor de fandt et bjergplateau med 100 meter frit fald ned og broer fra det ene plateau til det andet.

Hvad er noget af det vigtigste, der gør, at I har lyst til at have en autocamper?

- Det kom lidt snigende, da corona kom, og vi skulle en tur til Gran Canaria, som blev udsat to gange. Med autocamperen har vi 100 pct. frihed, og vi aner ikke hvad retning, vi kører i morgen. Nu er vi begge to på pension, så vi har alle muligheder for at gøre, hvad vi vil, fortæller Allan Dam, der også er glad for, at de kan tage cykler med og cykle ind og udforske byer.

6 - Det, vi allerbedst kan lide, er at finde en plads i naturen

Steen og Anna Marie Kansy Holm nyder især at tage ud i naturen med deres autocamper. Privatfoto

Anna Marie og Steen Kansy Holm er 54 og 57 år og bor i Randers. De kører i en Chausson autocamper, som har kostet lidt over en mio. kroner.

- Vi har nogle yndlingssteder. Vi kan godt lide at kigge på vand og har brugt en stor del af vores sommerferie på Østkysten i Jylland, blandt andet i Dokkedal og i nærheden af Aalborg. Vi har også været i Middelfart, Fredericia, Horsens og Vejle. Vi kan godt lide fjorde i Danmark, det synes vi er så smukt, fortæller Anna Marie Kansy Holm.

De har også haft en enkelt længere tur, den gik til Sydspanien.

Et af deres bedste minder er fra den tur, hvor de fandt en rigtig rolig og hyggelig by i naturen nær havet.

- Det, vi allerbedst kan lide, er at finde en plads i naturen og holde der, fortæller Anna Marie Kansy Holm.

Hvad er noget af det vigtigste, der gør, at I har lyst til at have en autocamper?



- Det er friheden i at kunne parkere et sted, der er smukt, hvor vi kan gå en tur og opleve et eller andet, eller gå en lang tur i en skov. Vi kombinerer det med at besøge større byer. Det er meget alsidigt, og det er måske dét, vi rigtigt godt kan lide ved en autocamper.

7 Klaus bor i sin autocamper og nyder at komme ud i naturen

Klaus Brodersen har kørt autocamper i fem år. Privatfoto

Klaus Brodersen er 69 år og og har kørt autocamper i fem år, hvor han har tilbagelagt 150.000 kilometer i sin Bürstner autocamper, som kan gav omkring 600.000 kroner for. De seneste fem år har han boet fast i sin camper, men tidligere boede han i Arden.

- Jeg har ikke noget fast hjem, jeg kører rundt i autocamper hele tiden. Jeg holder meget til langs Gudenåen og Skjern Å, der er nogle rastepladser, og så kører jeg op til Holstebro, der bor min mor, og hende kører jeg ture med, fortæller Klaus Brodersen.

Han kører også i udlandet - det er blandt andet Rumænien, Spanien, Portugal, Holland, Belgien og Frankrig.

Et af hans bedste minder er fra en campingplads lige ved siden af en lille idyllisk by i Portugal.

- Der er de ting, jeg skal bruge for at være der i længere tid, som en vaskemaskine.

Hvad er det vigtigste, der gør, at du har lyst til at have en autocamper?

- Det er friheden til at komme ud i naturen. Jeg foretrækker nogle steder, hvor jeg kan vandre, fortæller Klaus Brodersen, der også er med i et par grupper, hvor der bliver arrangeret nogle fælles ture.

8 Vagn forærede sit ur væk i Ungarn - for hvad skal man bruge det til?

Dorthe og Vagn Freundlich solgte i 1984 deres hus, tog orlov og rejste syv måneder til Egypten i autocamper med deres tre børn. I dag kører de meget ud for at se på fugle. Privatfoto

Dorthe og Vagn Freundlich er 72 og 70 år og har haft autocamper siden 1984. I dag har de en 23 år gammel Folkevogn autocamper, der kostede dem 250.000 kroner for 15 år siden.

De er meget fugleinteresserede og kører meget til Spanien, som Vagn Freundlich betegner som det bedste fugleland i Europa, hvor der er masser af uberørt natur, og de kører gerne til naturreservater.

- Konen står for kulturen, og jeg står for fuglene, fortæller Vagn Freundlich, der engang holdt tre et halvt døgn på toppen af et bjerg for at holde udkig efter en los.

På kultursiden kan de blandt andet godt lide at gå på museer og se Picassos malerier, eller hvis Asger Jorn har nogle billeder i Spanien.

- Andre gange kører vi bare, og ved 14-15 tiden går vi ind på google maps og ser, hvor vi er henne, og om vi skal holde lidt til venstre. Det er meget frit.

Deres bedste minde er fra 1980'erne, hvor parret solgte deres hus, tog orlov og med deres tre børn kørte fra Danmark og 1000 kilometer ned i Ægypten til Luxor, det tog syv måneder.

- Jeg forærede mit ur væk i Ungarn, for hvad skal man bruge det til? Hvis man skal nå en færge, må man spørge nogen.

Hvad er noget af det vigtigste, der gør, at I har lyst til at have en autocamper?



- Det er friheden. Og så de solnedgange og solopgange i bjerge, ved en sø, ved en dal, ved en kilde. Nogle kan godt lide at komme det samme sted hver gang. Det er ikke mig. Jeg er alt for nysgerrig. Jeg skal se, hvad der er på den anden side af bjerget.

9 Skattejagt er med til at bestemme Søren og Ullas rute

Søren og Ulla Hald tager af sted med autocamper, ofte for at geocache, som er en form for skattejagt, hvor nogen lægger små skatte ud, som man skal finde ved hjælp af gps. Privatfoto

Søren Hald og Ulla Hald er 59 og 60 år og bor i Aalborg. De kører i en Chausson, som de gav 750.000 kroner for i 2020.

- Vi kører blandt andet i Danmark og Tyskland. Vi er begyndt at geocache, det bruger vi meget, så får vi gået, cyklet og rørt os lidt. I starten kom vi meget på lystbådehavnene, fortæller Søren Hald.

Et af deres bedste minder er fra Søby Brunkulslejr, hvor de holdt midt ude i en naturplantage, hvor der ikke var andre end dem i området og masser af muligheder for geocaching.

Hvad er noget af det vigtigste, der gør, at I har lyst til at have en autocamper?



- Det vigtige er valgfriheden. At vi kan vælge mange forskellige steder at parkere og overnatte og har muligheden for at opleve ting undervejs. Vi havde kørt campingvogn mange år forinden, der tager man typisk campingvognen med på campingplads og bruger det som udgangspunkt. Nu kører vi mere rundt. Det er frihed at kunne vælge og have faciliteter med i bilen.