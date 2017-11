De fleste fører kommunalvalgkamp for under 5000 kroner

DANMARK: En valgkamp for under 5000 kroner er det mest hyppige svar, når kandidaterne til kommunalvalget svarer, hvor mange penge de forventer at bruge på deres personlige valgkamp.

Det viser Ritzaus kandidatrundspørge, som er sendt ud til alle 9558 kandidater.

3935 har svaret på pengespørgsmålet. Rundspørgen er ikke repræsentativ, men giver et billede af holdningerne hos de kandidater, der har valgt at svare.

51 procent af dem, der har svaret, svarer, at de bruger mellem 0 og 5000 kroner på deres valgkamp. Ganske få svarer, at de bruger flere hundrede tusinde kroner.

Johan Brink Jensen (S) er spidskandidat på Fanø, hvor han håber på genvalg i kommunalbestyrelsen. Han er en af dem, som næsten ikke bruger penge på valgkamp.

Tallet er tæt på 0 kroner. Han er hjulpet godt på vej af, at partierne på Fanø er enige om at bandlyse valgplakater.

- Vi er en lille kommune, så alle folk kender os i forvejen og ved, hvem vi er. Vi behøver ikke en valgkamp, som skal koste en masse penge, siger han.

I den anden ende af skalaen er der Lars-Christian Brask (V), som forsøger at blive genvalgt i Roskilde Byråd.

Han bruger mellem 250.000 og 500.000 kroner på sin valgkamp. Det nøjagtige beløb holder han for sig selv.

Det handler ikke kun om kommunalvalget. Erhvervsmanden vil også gerne i Folketinget, og han stiller op ved næste valg, som senest er i 2019.

- Jeg vil gerne vide, hvad der virker, så kanonerne er ladt, når der bliver folketingsvalg. Så prisen ligger i et fornuftigt leje i forhold til de ambitioner og det mål, jeg har med det, siger Lars-Christian Brask.

Det kommer ikke bag på Robert Ormrod, lektor og ekspert i politisk markedsføring og kommunikation på Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet, at de fleste fører valgkamp for under 5000 kroner.

- Generelt er der mest fokus på spidskandidater og bestemte profiler, som skal vælges ind de forskellige steder, siger han.

For dem, der står sidst på listerne, handler det om at prioritere de få penge, de har, siger han.

