Trump holder fast i syden - Biden tager ventede stik hjem

WASHINGTON D.C.: Præsident Donald Trump står til at løbe med sejren i en række delstater, som er traditionelle Trump-støtter.

Det viser de første prognoser, hvor nyhedsbureauet AP er klar til at udråbe en sejrherre.

Den første stat, som AP var klar til at lave prognose på, står helt som ventet til at gå til Trump. Delstaten Kentucky, der har otte valgmandsstemmer, stemmer traditionelt republikansk.

AP har kort efter klokken 03.00 og 05.00 dansk tid offentliggjort flere andre prognoser, som er uden de store overraskelser.

De viser, at Trump foruden Kentucky står til at vinde delstaterne Tennessee, Indiana, Missouri, South Carolina, Alabama, Louisiana, Oklahoma, Kansas, Mississippi, Utah, Arkansas, West Virginia, Idaho, North Dakota, South Dakota og Wyoming.

Biden står til at sejre i Californien, New York, Illinois, New Jersey, Virginia, Washington, Massachusetts, Maryland, Colorado, Oregon, New Mexico, Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, Delaware og District of Columbia.

Det giver indtil videre i alt 115 valgmænd til Trump og 202 til Biden.

I den vigtige delstat Florida er der så tæt løb, at der endnu ikke er en prognose for, hvem der vinder.

AP's prognose viser desuden, at Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, helt som ventet står til genvalg i sin hjemstat.

Det lykkes dermed ikke for den demokratiske udfordrer, tidligere jagerpilot Amy McGrath, at vippe den republikanske veteran af pinden i Kentucky.

Flere amerikanske medier lader sig guide af AP's prognoser.

Når AP's beregning viser, at det ikke er muligt for en kandidat at blive overhalet, erklæres den pågældende kandidat som vinder ifølge prognosen.

Prognoser er matematiske analyser baseret på en blanding af optalte stemmer, resultater fra tidligere valg samt indgående kendskab til amerikansk vælgeradfærd.

Den endelige optælling af stemmer ventes ved dette valg at tage længere tid end ved tidligere valg - blandt andet fordi coronasituationen har fået usædvanligt mange vælgere til at stemme på forhånd.

Det er forskelligt fra stat til stat, hvornår brev- og forhåndsstemmer er talt færdig.

