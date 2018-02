De handlende roser kommunen

AALBORG: Der var ros til Aalborg Kommune fra midtbyens handlende, da formanden for Aalborg City, Nils Andersen, for nylig aflagde beretning for sine medlemmer.

- 2017 var året, hvor Aalborg Kommune for alvor med handling viste, at detailhandlen er vigtig for byens DNA. Man har blandt andet ansat en kommerciel brandmanager i Business Aalborg, og dertil kommer, at man er blevet endnu mere lydhøre og parate til at hjælpe os. Vi bliver taget med på råd, når der skal drøftes midtbyplan, +buslinjer og meget mere samtidigt med, at Aalborg Kommune henover året bakker os op i forbindelse med vores store og dyre arrangementer, forklarede han.

Ifølge Nils Andersen er der også grund til at fremhæve foreningens indsats.

- Nu skal man jo ikke rose sig selv. Men jeg er nødt til her at have med, at jeg også synes, vi fra Aalborg Citys side har gjort meget for at hjælpe kommunen. Blandt andet med at italesætte vores parkering i midtbyen positivt - naturligvis også for vores egen skyld. Desuden buldrer vi aldrig i pressen om ting og sager, vi finder uretfærdige eller forkerte fra kommunens hånd. Vi har en helt klar strategi, der hedder, at negative udfordringer klarer vi med kommunen omkring et rundt bord og ikke igennem pressen, påpegede han.

Året, der netop er gået, har desuden budt på et væld af små og store arrangementer - lige fra Facebook-konkurrencer til kåringen af månedens butik, årets facade, DM i hotdog, Day & Night, Aalborg i Rødt, amerikanske dage, Blå Festival, det årlige julemarked på Gl. Torv og det store DGI landsstævne.

- Vi har tradition for at bakke op om arrangementer, der kan trække gæster og kunder til midtbyen. Og vi vidste med sikkerhed, at DGI landsstævnet ville tiltrække hundredtusindvis af mennesker. Derfor valgte vi at udvide åbningstiden helt til kl. 21 de tre af dagene, stævnet blev afholdt. Der har været meget forskellige meldinger fra jer medlemmer efter stævnet. Mange har haft kæmpe succes med den lange åbningstid, imens andre intet havde haft ud af det. Overordnet synes vi stadig, det var helt rigtigt at have længe åbent de tre dage. Vi sendte et signal til de mange gæster om, at Aalborg City er et spændende sted at være, og chancen for at gæsterne kommer tilbage er alt andet lige meget større, når de har oplevet en smuk, glad og åben midtby, tilføjede Nils Andersen.

Han opfordrede også til medlemmerne til at finde et fælles fodslaw i forhold til at holde åbent om søndagen.

- Vi må erkende, at søndagene er udfordrende for os. Det er svært at få fuld opbakning. Der er - og bliver - mange meninger om søndagsåbent. Nogle medlemmer er absolut fortalere, og andre siger til os, at vi skal holde fingrene helt væk fra søndagsåbent. I skal vide, at vi følger udviklingen nøje og lytter til jer. Der er ingen tvivl om, at hvis ALLE holdt søndagsåbent, kunne vi få en kæmpe succes, men dér er vi ikke - endnu i hvert fald, forklarede cityformanden.

Det 38 dage lange julemarked på Gl. Torv er med udgifter på over 1 mio. kroner et af de dyreste arrangementer, cityforeningen er involveret i. Men ifølge Nils Andersen er det pengene værd.

- Alene det faktum, at over 250.000 gæster besøger Gl. Torv i forbindelse med markedet er jo fantastisk. Det drypper på alle i midtbyen og det giver handel, understregede han.

Udover julehandlen er butikkerne i midtbyen også glade for Black Friday, hvor omsætningen i år var årets største.

- Der er ingen tvivl om, at bruttoavancen er under pres denne dag. Omvendt tiltrækker Black Friday voldsomt mange mennesker. Vores unikke COWI-tællesystem fortalte os, at ca. 200.000 mennesker havde været i midtbyen imellem kl. 7.00 og 22, så mit råd er, at man med disse tal må få det bedste ud af det, sagde Nils Andersen.