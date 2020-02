De kæmper for livet: Byens bedste tæskehold

FREDERIKSHAVN:De ved alt om, at livet ikke altid er solskin og badehotel.

Der findes en mørk side, som er barsk og ubarmhjertig, hvilket vores præsentation af hovedpersonerne senere vil vise.

Fælles for Charlotte Rømming, Arndt Hüttel og Michael Nielsen er, at deres nedture trods alt har givet så meget overskud, at de nu er gået i gang med at hjælpe Fontænehuset i Skansegade Frederikshavn. Så lad os da - på grund af deres slagkraftige og vigtige indsats for de allersvageste borgere - kalde dem for byens bedste tæskehold.

Fontænehuset er et være- og aktivitetssted for psykisk sårbare og sindslidende.

Omdrejningspunktet i Fontænehuset er, at alle deltager i et arbejdsfælleskab i for eksempel køkken, have eller på kontoret.

Men Fontænehuset har været i dybe økonomiske problemer.

Og det er her vores tre hovedpersoner - som aldrig selv har haft nogen forbindelse til Fontænehuset - kommer ind fra højre:

Den Bette Maler

Charlotte Rømming bor i Sæby og kalder sig selv for ”Den Bette Maler”.

Hun har arbejdet som bygningsmaler, er selvlært kunstmaler, og i de seneste otte år har hun haft en forkærlighed for at male sjove, skøre og til tider lidt skræmte fugle i stærke farver.

Et maleri med disse fugle får en hovedrolle i at skabe opmærksomhed omkring Fontænehuset, hvilket vi vender tilbage til.

Ellers kan det fortælles om Charlotte Rømming, at hun lider af en knoglesygdom, som giver kroniske smerter.

Men, som Charlotte Rømming selv siger, er maleriet hendes lykkepille og en måde, hvorpå hun får drejet fokus væk fra smerterne.

Et kendt ansigt

Den tidligere Toyotaforhandler, Arndt Hüttel fra Sæby, er et kendt ansigt i Frederikshavn Kommune, hvor han gennem mange år har kæmpet for utallige gode sager - lige fra offentlige toiletter til plakatsøjlen foran Rådhuset i Frederikshavn.

Nu er han gået ind i kampen for at sikre Fontænehuset noget tiltrængt opmærksomhed og en økonomisk indsprøjtning.

- Hvis jeg går ned gennem gågaden i Frederikshavn, vil der kun være én ud af 200 forbipasserende, som ved, hvad Fontænehuset er. Det skal vi have rettet op på, siger Arndt Hüttel, der har sin egen tragiske historie med i bagagen, som han altid har været åben omkring.

- Min søn blev psykisk syg, og til sidst begik han selvmord. Jeg ved, hvor meget et sted som Fontænehuset betyder for mennesker, der har det svært, siger Arndt Hüttel, som også har været hos borgmesteren for at tale Fontænehusets sag.

Fra Palmestranden

Michael Nielsen fra Frederikshavn er til daglig kendt som ham fra kommunens Park- og Vejafdeling, der har ansvaret for byens palmestrand.

Men Michael Nielsen er også åben om, at han nu har været ædru i 18 år, og at han nok var gået helt til bunds, hvis ikke han traf en vigtig beslutning for snart mange år siden.

- En dag for 18 år siden låste jeg mig ind gennem kælderdøren. Min kone sagde, at jeg skulle gå i seng, fordi jeg var fuld. Jeg svarede, at det var slut med at drikke. Og det har jeg holdt lige siden, fortæller Michael Nielsen, som glæder sig til at gøre en indsats for Fontænehuset.

Ekstra indtjening

Som nævnt vil Charlotte Rømming, Arndt Hüttel og Michael Nielsen skabe noget mere opmærksomhed omkring Fontænehuset og sikre en ekstra indtjening i en anstrengt økonomi.

Charlotte Rømmings maleri - Happy Birds - kan købes flere steder i Frederikshavn Kommune som plakat (80 gange 60 centimeter), magneter til køleskabe og som lykønskningskort.

Overskuddet går ubeskåret til Fontænehuset.

De tre er allerede i fuld gang med at opsøge for eksempel virksomheder i hele kommunen med henblik på at få solgt Happy Birds.

- Det handler om at stå sammen og passe på dem, som føler sig alene og anderledes. Og altid give plads til vores forskelligheder, siger Charlotte Rømming.

Bestillinger og spørgsmål om Happy Birds kan ske via: arndt@surfmail.dk