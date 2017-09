De Konservative går efter 13 borgmesterposter

HELE LANDET: De Konservative sigter efter 13 borgmesterposter til kommunalvalget i november.

Det er meldingen inden partiets landsråd i weekenden i København.

Samme antal borgmesterposter fik partiet ved det seneste kommunalvalg i 2013. Siden er Thisteds borgmester, Lene Kjelgaard Jensen, skiftet fra Venstre til K. Derfor har Folketingets mindste parti 14 borgmestre lige nu.

En af de sikre borgmesterbejlere er stemmeslugeren Michael Ziegler. Han er borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Ved kommunalvalget i 2013 fik Ziegler 8072 stemmer, svarende til 31,8 procent af stemmerne. Den procentsats blev i hele landet kun overgået af Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), med 35 procent.

- Jeg har meget høje forventninger til kommunalvalget. Der er en helt anden positiv stemning omkring partiet nu, end der var for bare et år siden.

- Meningsmålingerne er ikke skyhøje, men når man er i en kommunalvalgkamp, betyder det rigtig meget, hvordan stemningen i partiet er. Og den er god, siger han.

Ifølge Ziegler er 200 byrådsmedlemmer samt 15 regionsrådsmedlemmer og én regionsrådsformand ligeledes et mål ved valget 21. november. Her er der også regionsvalg.

På Christiansborg bekræfter den politiske ordfører, Mette Abildgaard, den gode stemning i partiet. Og den fornyede optimisme. Men hvorfor så ikke gå efter mere end 13 borgmesterposter?

- Det er korrekt, at der var en negativ spiral omkring partiet for et år siden. Vi står med en helt anden positiv optimisme i partiet i dag.

- Men vi var også heldige ved sidste valg i forhold til, at alt faldt ud til vores fordel. Så derfor er status quo et meget fint scenarie denne gang, siger Abildgaard.

På landsrådet vil formand Søren Pape Poulsen foruden kommunalvalget også fokusere på øget respekt for myndigheder.

/ritzau/