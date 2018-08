De laver kunst af tomme dåser

DRONNINGLUND: Der er i denne uge et symposium på Dronninglund Kunstcenter i gang. Billedhuggerne Søren Schaarup og Stinne Teglhus laver kunst ud af 10.000 tomme dåser, mens billedhugger Jytte Høeg arbejder med palletræ.

- Vi står og banker hul i dåserne, for at vandet kan løbe ud, og så kommer vi dem op i et fiskenet, fortæller Stinne Teglhus.

Det med hullet er nødvendigt for at dåserne ikke fyldes med vand, så værket bliver meget tungt. Stinne Teglhus har haft mange dåser gennem sine hænder.

- Jeg er vant til at hamre i granit, så det er ingen sag.

Dåserne i nettet bliver til en kubeform, og arbejdet har været i gang hele ugen og fortsætter til og med søndag.

Dansk Billedhuggersamfund og Dronninglund Kunstcenter står sammen bag symposiet. Kunstnerne snakker med folk imens, og der et pt en stor udstilling med 250 skulpturer på kunstcentret lavet af 63 forskellige billedhuggere på kunstcentret.