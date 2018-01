De mest populære danske efternavne

DANMARK: Der bliver færre og færre danskere med et efternavn, der ender på -sen.

Gennem de seneste 25 år er andelen af personer med et sen-efternavn faldet fra 62 til 47 procent.

Ikke desto mindre sidder de traditionelle efternavne tungt på top-10 listen over de mest udbredte i Danmark.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den siger, at der fortsat er flest danskere, der hedder Nielsen til efternavn.

Helt præcist var der 249.088 ved årsskiftet, og det er godt 1300 flere end dem, der hedder Jensen.

Rækkefølgen er i øvrigt den samme som sidste år, og derfor følger Hansen, Pedersen og Andersen igen i år på de næste pladser.

Danmarks Statistik har også gennemgået tallene kommunevis, og det viser sig, at Læsø med 65 procent er den kommune, der har flest indbyggere, hvis efternavn ender på -sen.

Ishøj mest uklassisk

I den anden ende finder man Ishøj, hvor kun 30 procent har et af de klassiske efternavne.

I det hele taget skiller hovedstadskommunerne København og Frederiksberg samt de københavnske vestegnskommuner sig ud i statistikken.

- At vestegnskommunerne har en lav andel skal ses i sammenhæng med, at de har en stor andel indvandrere og efterkommere, der for en stor dels vedkommende ikke har et efternavn, der ender på -sen, skriver Danmarks Statistik.

Ser man på de navne, som ikke ender på -sen, er Møller fortsat det mest udbredte. Herefter følger Lund, Holm, Schmidt og Østergaard.