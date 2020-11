De Radikale sår tvivl om Mogens Jensens ministerfremtid

KØBENHAVN:Enhedslisten har allerede sagt, at partiet ikke kan garantere, at fødevareminister Mogens Jensen (S) bliver ved med at være minister som konsekvens af den igangværende sag om ulovlig aflivning af alle mink i Danmark.

Og nu melder endnu et af regeringens støttepartier - nemlig De Radikale - det samme ud. Faktisk ser det ret sort ud for Mogens Jensen, må man forstå på De Radikale.

Det siger De Radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg (R).

- Vi er et parti, der synes, at det er meget vigtigt, at lov er lov. Ikke mindst, når det er Grundloven.

- Det gælder, uanset om det er en blå minister, som laver en ulovlig adskillelse af asylpar, eller om det er en socialdemokratisk minister, der de facto lukker et helt erhverv uden lovgrundlag, siger Steenberg med henvisning til eksminister Inger Støjbergs (V) sag om adskillelse af asylpar.

- Det er kun rimeligt, at Mogens Jensen har mulighed for at forklare, hvorfor der er handlet, som der er, og vi forstår også, at der har været tale om en travl situation, hvor regeringen har handlet hurtigt på en stor sundhedsrisiko.

- Så det hele skal belyses, men uanset hvad der er sket, kan det ikke retfærdiggøre, at man bryder Grundloven. Det er en alvorlig sag, og det er i sidste ende Mogens Jensens ansvar.

- Derfor må vi også sige, at det ser svært ud for Mogens Jensen at fortsætte som minister, siger Steenberg.

Regeringen er kommet i gevaldige problemer, at efter statsminister Mette Frederiksen (S) 4. november på et pressemøde sagde, at alle Danmarks mink - cirka 15 millioner - skulle aflives, fordi coronavirus er muteret blandt mink og har spredt sig til mennesker.

Mutationen kan bringe coronavaccine i fare, sagde hun på pressemødet, hvor også Mogens Jensen deltog.

Få dage senere kom det dog frem, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

Først mandag aften - efter en uges forhandlinger - indgik regeringen, Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet en aftale, der skal sikre det nødvendige lovgrundlag. Blå blok er altså ikke med i aftalen.

I sidste uge var Mogens Jensen i et samråd om sagen. I denne uge venter yderligere to. Tirsdag morgen og torsdag eftermiddag.

Det sidste er indkaldt på Enhedslistens foranledning, og det er efter det, at støttepartierne ventes at gøre regnestykket op i forhold til Mogens Jensens fremtid.

Desuden kommer der en redegørelse af sagen onsdag. Her er det eksempelvis ventet, at det kommer frem, hvornår Mogens Jensen helt præcist fik kendskab til det manglende lovgrundlag.

- Det er et lovbrud, der er sket. Derfor er det svært at se for sig, at han kan fortsætte som minister. Men beslutningen er ikke endeligt truffet endnu, siger Steenberg.

Enhedslisten har også udtrykt kritik af, at regeringen og ministeren har handlet for langsomt i forhold til minkmutationen, efter at det er kommet frem, at der var advarsler fra sundhedsmyndigheder tidligere på året.

De borgerlige partier har allerede krævet Mogens Jensens afgang. Men hans fremtid afhænger af, hvad støttepartierne - som også tæller SF - mener.

/ritzau/