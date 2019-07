De rige og berømte kan se frem til pænt sommervejr i Skagen

KØBENHAVN: Når titusindvis af mennesker i denne uge rykker til Skagen til den såkaldte Hellerup-uge, kan de se frem til et pænt sommervejr de fleste dage.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Henning Gisselø tidligt mandag morgen.

- Det bliver relativt fredeligt, men der vil være mange skyer her de første dage, hvor solen har lidt svært ved at bryde igennem, siger han.

- Sidst på ugen er der større chance for at se solen, men så begynder der til gengæld at dukke nogle byger op, tilføjer han.

Mandag begynder med en del skyer de fleste steder, og først i løbet af formiddagstimerne begynder solen at kigge frem i Nordjylland.

- Solen vil først være at se i den nordlige del af landet, og så kniber det ellers gevaldigt med at få den på banen i den sydlige del af landet, siger Henning Gisselø.

Mandag vil temperaturerne ligge mellem 18 og 23 grader, og det bliver lunest i Nord- og Østjylland.

- Den jyske vestkyst vil ikke få meget over 15 grader, eftersom der vil være en jævn til hård vind, siger meteorologen.

Tirsdag bliver ifølge Henning Gisselø meget lig mandag.

- Det går måske lidt hurtigere med at få solen frem, og så bliver det nok op til 23 grader flere steder end i dag, siger han.

Både mandag, tirsdag og onsdag bliver uden nedbør, ligesom at temperaturerne alle tre dage vil ligge mellem 18 og 23 grader.

- Onsdag får vi også solen at se, men det bliver ikke fuldstændig skyfrit, siger han.

Torsdag bliver ligeledes en blanding mellem sol og skyer. Yderligere kan der godt komme en enkelt byge eller to. Igen vil temperaturerne ligge på mellem 18 og 23 grader.

- Fredag ser det også ud til, at der kommer nogle byger. Ikke mange, men lidt flere end torsdag. Det vil mest være Jylland, der er udsat for byger. Jo længere østpå, man kommer, desto mere tørt og solrigt vil der være, siger Henning Gisselø.

Fredag vil temperaturerne ligge på omkring 24 grader, måske op til 25 grader.

