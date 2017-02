DANMARK: De rige bliver hastigt rigere. Hele 129 milliarder danske kroner. Så meget steg formuen nemlig for den rigeste tiendedel af danskerne fra 2014 til 2015, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det skriver Fagbladet 3F.

Den gyldne tiendedel står derved for 41 procent af den samlede stigning i danskernes nettoformue, som på et år er vokset med 315 milliarder kroner.

Lars Benjaminsen, forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, mener, at udviklingen skubber til uligheden i Danmark.

- Den ressourcestærke del af befolkningen, får klart størst andel i velstandsstigningen. Samtidig er nogle grupper koblet helt af, siger han.

De fattige fattigere

Lars Benjaminsen henviser til, at den fattigste tiendedel i samme periode har fået formuen beskåret med 3 milliarder kroner.

Udviklingen skyldes ifølge tallene fra Danmarks Statistik først og fremmest højere huspriser og et voldsomt stigende aktiemarked.

- Og det får hele samfundet ikke ligeså meget ud af, som hvis pengene kom fra mere arbejde, siger Lars Benjaminsen.

Hos Socialdemokraterne er der bekymring over udviklingen i danskernes formuer.

- Vi er optagede af, at Danmark er et samfund, hvor der er en relativt stor grad af lighed mellem befolkningsgrupper. Og der giver de her tal for formuefordelingen et meget tydeligt billede af en voksende skævhed, siger Jesper Petersen, skatteordfører for Socialdemokraterne.

Ikke problematisk

På trods af, at den gyldne tiendedel har formue svarende til de 70 procent fattigste, mener Liberal Alliances skatteordfører, Joachim B. Olsen, ikke at tallene i sig selv er problematiske.

- Når vi opdeler befolkningen i tiendedele og sammenligner på tværs af år, så er det ikke de samme mennesker, vi kigger på. Det er en meget vigtig nuance, at mennesker flytter sig mellem grupperne. Det er ikke statisk, siger han.