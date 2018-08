De skal bygge den nye skole i Vrå

VRÅ: Hjørring Kommune har valgt NCC som råhusentreprenør på den nye skole i Vrå, hvor der skal opføres cirka 10.000 kvadratmeter til skole, børnehus og idrætshal.

NCC har vundet råhusopgaven i det såkaldte partneringmodel. Det er en byggeform, entreprenørvirksomheden har årelang erfaring med.

- Vi er glade for og stolte af, at Hjørring Kommune har valgt os til opgaven. Partnering er rigtig god entrepriseform, som bringer de forskellige aktørers kompetencer ind i processen på et tidligt tidspunkt i projekterings- og tilbudsfasen, siger områdechef i NCC, Frank Bo Lassen.

Borgmester Arne Boelt (S) læger stor vægt på valget af partneringsmodellen, som kommunen brugte ved opførelsen af det nye Vendsyssel Teater.

- Det bliver hurtigere, bedre og frem for alt færdigt til tiden, siger Arne Boelt.

- Det betyder, at kloge løsninger kan tages ind under processen ved at lave aftaler med de parter, der er med til at bygge. Det har vi haft stor succes med på teatret. Her fandt man for eksempel under processen en billigere måde at lave balkonerne på. De penge, man sparer fordeles efter en bestemt nøgle til bygherre (kommunen) og de medvirkende virksomheder. På den måde fik vi alt det ind i teatret som vi gerne ville.

Vrå ny skole er tegnet af AART architects i samarbejde med JAJA architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Byggeriet opføres med miljøvenlige materialer.

NCC vandt opgaven med vægtning på 50 procent på prisen og 50 procent på kvalitet.

Projektet er på i alt 178 millioner kroner, hvoraf NCC’s entreprise udgør 70 millioner kroner.

Efter sommerferien begynder færdigprojekteringen af skolen, som afsluttes med et færdigt hovedprojekt og en byggetilladelse, som efter planen skal ligge klar først i 2019.