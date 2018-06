De slog et slag for aktiviteter i og ved fjorden

HOBRO: - Målet er at få nogle flere til at bruge Mariager Fjord og nyde de her dejlige omgivelser.

Ole Madsen fra Hobro Sejlklub kunne ikke have ønsket sig hverken bedre vejr eller bedre rammer, da han lørdag stod og kiggede ud over fjorden ved sejlklubbens område på Nordre Strandvej i Hobro.

Her havde en lang række aktører, der på en eller anden måde har med fjorden at gøre, stillet grej op for at slå et slag for aktiviteter på og ved fjorden i forbindelse med Havnens Dag.

Hobro Sejlklub, og de mange andre initiativtagere til Havnens Dag i Hobro, havde inviteret lokalbefolkningen til havnedagen - som blot én havn ud af 100 danske lystbådehavne.

Man kunne - blandt meget andet muligt - forsøge sig som kano- og kajak-roer, få en sejltur, kigge nærmere på museumsskibet Betta Dan og høre mere om fiskemulighederne, ligesom man kunne smage muslinger.

- I det hele taget vil vi gerne gøre folk interesserede i de mange muligheder. Fjorden er et naturligt samlingspunkt for Hobro - vi vil gerne inspirere alle til at benytte det, som fjorden og områderne omkring fjorden rummer.

- Forhåbentlig vil mange af dem få lyst til at vende tilbage til de klubber og foreninger, der er med til Havnens Dag - og måske på sigt være en endnu større del af livet ved vandet, lød det fra Ole Madsen.

Han glæder sig over, at den lokale sejlklub - som han selv er en del af - i øjeblikket oplever fremgang på ungdomssiden.

- Det er mange år siden, vi har haft så god gang i optimistjollerne. Omkring 15 unge sejler optimistjoller, lød det fra Ole Madsen, der har siddet i et lille udvalg sammen med Søren Øland, Jan Brandi og Mogens Kassner for at få det lokale arrangement op at stå.

Deltagerne var fra MB Jagt og Fiskeri, Sejl Sikkert, Hobro Ro- og Kajakklub, Mariager Fjord Kajak, Dueligheds Undervisningen, Mariager Fjord Ungdomsskole, Kamas, Bramslev Vandskiklub, Dykkerklubben Cimbrerne, Hobro Sejlklub, Mariagerfjord Kommune, Lyst Fartøjsmuseet, Bådelauget Betta Dan samt Mariagerfjord Fritidsfiskerforening.