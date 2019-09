De studerende klumper sig fortsat sammen i de store byer

KØBENHAVN:Trods politiske intentioner om at sprede de studerende mere ud i landet fortsætter de med at klumpe sig sammen på institutionerne i de største byer.

Siden 2016 er det sågar gået den modsatte vej af den ønskede, viser en analyse fra interesseorganisationen Balance Danmark, der har som målsætning at skabe "geografisk balance" i Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten.

I 2019 blev 81 procent af de studerende, der blev optaget på en videregående uddannelse, optaget i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg, mens 19 procent blev optaget i det øvrige Danmark.

Til sammenligning blev 80 procent af de studerende i 2016 optaget i de fire største byer, hvor koncentrationen også er størst, når man ser på antallet af studerende sammenlignet med indbyggertal.

At udviklingen står i stampe, ærgrer uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Hun insisterer på, at der skal gøres noget.

- For mig er det vigtigt, at vi har et Danmark i balance. Vi har brug for, at man kan uddanne sig i hele landet, siger hun til Jyllands-Posten.

Også Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, ønsker handling.

- Der er brug for at gøre mere, for at man har en bedre adgang til videregående uddannelser uden for de største byer, siger hun til Jyllands-Posten.

Især på universiteterne er rykket mod de store byer tydeligt. Her er blot fem procent i 2019 blevet optaget på en uddannelse uden for de fire største byer.

Når det gælder professionshøjskolerne, er fordelingen mere ligelig. Her bliver godt hver tredje studerende optaget i de mindre byer.

/ritzau/