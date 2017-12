De unge er også med

THISTED: Det er ikke kun arrangørerne selv, som sidder og gemmer sig inde på stævnekontoret i Thyhallen. Alexandra Pujol, Marianne Stoltenberg og Rasmus Knudsen er tre af de frivillige til Thy Cup, som også sidder klar til at hjælpe, hvis der er det mindste problem.

- Jeg har altid selv spillet til Thy Cup, indtil jeg blev for gammel til at være med i turneringen, og så ville jeg gerne være med til at hjælpe i informationen. Hele min familie har altid været med, så det er jo blevet vores juletradition, fortæller Marianne Stoltenberg, hvis far, Steen Stoltenberg, er formand for Thy Cup.

Alle tre har spillet håndbold, i Thy og på Mors, lige siden de var helt små og været juniortrænere. Nu er de fløjet fra reden, og bor ikke længere hjemme i Thy. De studerer i Aarhus, og her har de ikke mødt mange, som har samme entusiasme for foreningslivet, som de selv er vokset op med.

- Jeg tror der kan tælles på en hånd, hvor mange jeg har mødt på mit studie, som er engageret på samme måde, siger Rasmus Knudsen.

De er enige om, at det er ærgerligt, at foreningerne i dag har svært ved at finde frivillige.

- Vi er vokset op med det. Så det ligger det i en, at man skal yde et stykke frivilligt arbejde for at have muligheden for at kunne gå til håndbold, fortæller Rasmus Knudsen.