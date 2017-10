De unges bud på fremtiden i Thisted

THISTED: 60 elever fra Thisted Gymnasium har med hjælp fra filminstruktør Peter Alsted, lavet film på mellem et til to minutter om, hvad de mener, der kunne gøre fremtiden lysere for Thy.

I alt blev der lavet 15 film, hvoraf tre blev vist på onsdagens morgensamling.

Filmene blev bedømt på selve idéen og dens værdi for byen, deres kreativitet og på formidlingen af budskabet.

En af filmene handlede om at få både lufthavn, universitet, mere politi, nyt stadion og sidst, men bestemt ikke mindst, en letbane til Thy - inspireret af de mere eller mindre gode erfaringer fra Århus.

Den vindende film vil have #UniTilThy.

De unge flytter fra Thisted. Derfor mener vinderne, at en naturvidenskabelig afdeling af Aalborg Universitet skal til Thy.

- Vi kiggede efter, hvad der får folk til at flytte til storbyerne, og så tænkte vi, at det skulle til Thy. Så ville vi udnytte det, som vi kan byde på, nemlig vores natur, sagde Jacob Andersen, en af de fire vindere.

- Ideen rækker bredt ud, der var flere film, som havde ideen om et universitet i Thy, men de her tog det et step dybere, og de gjorde det konkret, sagde Peter Alsted, om vinder-filmen.

- Du unge ser tingene med fornyede øjne. De er åbne for nogle helt andre ting end ældre. Der var helt sikkert flere interessante projekter, og der er rigeligt at tage fat på, sagde Rie Gjedsted.

Flere af filmene vil være at finde på Thisted Kommunes YouTube-kanal torsdag formiddag.