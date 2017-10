Debutant frustreret over europæisk exit

FODBOLD: Onsdag aften røg Fortuna ud af Champions League, efter det hjemme i Hjørring kun blev til 0-0 mod Fiorentina, der vandt den første kamp i Firenze med 2-1.

Derfor kan det måske virke lidt underligt at fremhæve en af nordjydernes angriber efter kampen, men Brian Sørensen var efter kampen ikke blev for at kalde Agnete Nielsens indsats for "fantastisk".

Selv var den klejne angriber da også ganske tilfreds med kampen.

- Jeg synes, det gik overraskende godt. Jeg havde sindssygt gode ben, der ikke sagde fra, og så er det jo bare om at blive ved, lyder hendes egen vurdering efter kampen, der endda var hendes europæiske debut.

Desværre for hende blev det så også den sidste af slagsen i denne omgang.

- Det er pisse ærgerligt, jeg ville godt have spillet nogle flere. Nu var vi så godt i gang, men så må vi gøre det endnu bedre til næste år, siger den blot 18-årige angriber.

Kampen igennem var hun pågående over for det italienske forsvar, hvor hun stressede dem og flot fik sat sine holdkammerater op, ligesom hun selv havde et par gode forsøg. Alligevel måtte Fortuna altså gå fra banen målløse.

- Vi mangler den sidste skarphed. Det er bare at putte bolden inde, vi har jo sindssygt mange chancer til det. Så, ja... Vi skal være skarpere. Det må vi bare hjem og træne, slutter Agnete Nielsen.