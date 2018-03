Del af oprørs-enklave falder til Assads styrker

Den syriske regerings styrker har indtaget en fjerdedel af det østlige Ghouta uden for Damaskus, der er under oprørernes kontrol.

Det oplyser det ofte velorienterede Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der fra sin base i Storbritannien får sine informationer fra et netværk af kilder i Syrien.

- Det meste af det er landbrugsland, og der er nogle få byer, hedder det om de erobrede områder.

Voldsomme kampe med flere hundrede dræbte har udspillet sig over en række uger ved det østlige Ghouta. Her har op mod 400.000 mennesker været belejret af den syriske hær.

I starten var det ved mange bombeangreb fra luften. Den syriske regering har de seneste dage været i gang med en landoffensiv.

Den syriske regering giver oprørerne skylden for, at våbenstilstanden ikke er brugt til at bringe forsyninger ind i enklaven og give beboere en chance for at flygte.

Det er den sidste oprørs-enklave nær den syriske hovedstad.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, talte søndag i telefon med Irans præsident, Hassan Rouhani.

Han har opfordret den iranske leder til at lægge pres på den syriske regering for at få stoppet angrebene i Østghouta.

Iran er allieret med Syrien, og soldater fra den iranske revolutionsgarde er i Syrien for at støtte præsident Bashar al-Assads hær.

FN's Sikkerhedsråd vedtog i slutningen af februar en 30 dage lang våbenhvile i området. Den er ikke blevet til noget.

