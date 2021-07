Delfinen er væk: Et nyt sjældent dyr er flyttet ind i havnen

AALBORG:Det tiltrak en del opmærksomhed, da en delfin i flere omgange holdt til i havnen i Aalborg.

Siden sidste sommer har der ikke været en delfin i Aalborg, men - udover sælen i Vestre Bådhavn - har et nyt sjældent dyr valgt at slå sig ned i Limfjorden og midt i byen.

Den seneste månedes tid har der nemlig flere gange været meldinger om, at en odder skulle være set på Nørresundby-siden tæt ved Limfjordsbroen og Nørresundby Lystbådehavn.

Og det er ret usædvanligt, at en odder slår sig ned så tæt på mennesker.

- Det er ikke normalt, at vi ser oddere så tæt på mennesker, siger Aksel Bo Madsen, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

- Når det så er sagt, så har vi de senere år oplevet at de kommer tættere på mennesker end de har været tidligere. Havde jeg hørt om en odder midt i Aalborg for 20 år siden, så havde jeg ikke troet på det, men nu er det ikke helt utænkeligt, siger han.

Aksel Bo Madsen slår dog fast, at der er tale om en odder.

23. juni svømmede odderen rundt i Limfjorden på Nørresundby-siden, kun fire til fem meter fra land, og lod sig ikke skræmme af, at mange mennesker stod og så på den. Foto: Kristian Hansen

Føde er afgørende

Aksel Bo Madsen fortæller, at man også i Aarhus Å og ved Brabrand Sø har set odderen.

- Specielt her om sommeren kan man være heldig at se odderen, der normalt er aktiv om natten. På grund af de korte og lyse nætter, må odderen tage de lyse timer i brug, for at finde føde og så kan man opleve dem, siger han.

Netop føde er afgørende for, at odderen åbenbart holder til i havnen i Aalborg.

- Der er med garanti en del fisk i fjorden lige nu, ellers vil odderen ikke være der, siger Aksel Bo Madsen, der vurderer, at odderen i Aalborg sandsynligvis er en voksen han.

- Hannerne strejfer mere rundt end hunner, siger han.

Odderen ses meget tæt på land, og lader sig åbenbart ikke skræmme af, at en del mennesker følger dens liv og færden. Foto: Kristian Hansen

Biologisk succeshistorie

Der er dog også blevet større mulighed for at løbe ind i en odder i Danmark.

I midten af 1980'erne var der således et par hundrede dyr tilbage, der primært levede ved den vestelige del af Limfjorden. I dag vurderer Aksel Bo Madsen, at der er 4000-5000 dyr.

- Ser man biologisk på det, så er odderen en succeshistorie uden lige. Bestanden var virkelig truet af udryddelse i Danmark, men odderen er stadig i fremgang og har bredt sig til Fyn, Sjælland og sidste år blev den også set på Lolland.

Fremgangen skyldes, at det er blevet lovpligtigt for fiskere, at have et gitter i ruserne, der gør det umuligt så odderne at komme ind i ruserne - hvor de drukner. Og så er der bygget en del odder-passager - det er steder hvor odderne kan gå, når den skal passere en bro, da oddere af ukendte årsager ikke svømmer under broer i åer og vandløb.