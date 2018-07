Kæmpeerstatning for katastrofal festival

BAHAMAS: To deltagere på Fyre Festival har været fået en erstatning i millionklassen for deres udgifter og "mentale lidelser" fra arrangøren Billy McFarland. Det skriver The Guardian.

Seth Crossno og Mark Thompson er hver blevet tilkendt 2,5 millioner dollar - 16 millioner kroner - for deres oplevelser på den øen Great Exuma i Bahamas, hvor festivalen blev afholdt.

- Det var mere end bare snyd. Det var et bedrag, der var helt uset, siger Seth Crossno ifølge den britiske avis.

De to havde hver betalt 13.000 dollar - 83.000 kroner - for at komme på festivalen.

Festivalen blev solgt som en ekstremt eksklusiv festival afholdt på en lille ø i Bahamas. Deltagerne havde hver betalt op til 90.000 kroner for at deltage.

Men alt gik i koks. De ankomne unge landede til kaos og kunne ikke slippe væk fra øen igen, da der ikke var fly nok.

Festivaldeltagerne skulle have hørt blandt andre Blink 182 og Disclosure, mens der blev drukket dyr champagne på stranden.

Men det, der mødte dem, var, at Blink 182 havde aflyst, teltene var efterladte nødhjælpstelte, og maden var mere eller mindre ikkeeksisterende.

Der var heller ingen vand. Der var også rapporter om vilde hunde, som truede gæsterne på stranden.

På Twitter sammenlignede flere gæster situationen med filmserien "Hunger Games" og klassikeren "Fluernes Herre", hvor en gruppe børn på en øde ø ender i alles kamp mod alle.

- Vi er blevet låst inde uden aircondition, uden mad og uden vand, skrev gæsten Lamaan Gallal på Twitter.

Festivalen blev kort efter aflyst, og deltagerne blev fløjet tilbage til fastlandet så hurtigt som muligt.

Billy McFarland er blevet dømt for bedrageri oven på festivalen og afventer nu strafudmålingen. Det er meget tvivlsomt, om han har midler til at betale erstatningen til de to.

- Jeg tror der vil være en masse mennesker, der vil kræve erstatning af ham. Men vi vil stå først i køen, siger de tos advokat, Stacy Miller, til The Guardian.

/ritzau/