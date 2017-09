Delte meninger om byudvikling

AALBORG: Snakken går blandt de lokale, efter det er blevet offentliggjort, at der med den historiske Stigsborg-aftale kommer en helt ny bydel med 4000 boliger i området, der ligger på Nørresundby-siden.

Nogle er glade, andre er mindre glade. Det beviser et kort visit til Syrens Bådelaug, hvor lokale jævnligt mødes til en sludder, og hvor de rolige omgivelser ud mod fjorden har stor værdi i dagligdagen.

Vibeke Jæger er en af de borgere, der elsker lokalmiljøet i Nørresundby, og hun slentrer ofte ned til Syrens Bådelaug med sin hund for at få en hyggesnak med medlemmerne. Udsigten til, at området om 25 til 30 år vil kunne huse 7500 indbyggere mere, bekymrer hende.

- Jeg flyttede til Nørresundby i sin tid, fordi jeg elsker lokalmiljøet, der er noget af en blandet landhandel. Jeg kan godt lide, at vi kender hinanden her. Og så er der bare en god blanding af by og natur. Jeg foretrækker at bo her, når jeg kigger over på den anden side, hvor det er alt for tætpakket, forklarer Vibeke Jæger.

- Når man hører om de kommende 4000 boliger, kan man godt få lidt klaustrofobi, fordi stedet her er vores åndehul. Det er godt med noget plads, og det betyder så meget for mig at kunne gå her langs med fjorden.

Et nyt åndehul

Medlemmerne i Syrens Bådelaug deler Vibeke Jægers frygt for, at den kommende Stigsborg Havnefront kommer til at skabe samme atmosfære som det nyere byggeri på Aalborg-siden. Andre kan dog også se fordelen i, at byen udvikler sig på Nørresundby-siden.

En af dem er Poul Kraxe, der ligesom Vibeke Jæger nyder at lægge vejen forbi Syrens Bådelaug og gå tur med hundene ved vandet.

- Jeg tror på, det nok skal gå op i en højere enhed med moderniseringen. Rigtigt nok er området her vores åndehul, men kommunen lover os grønne områder mellem alt bebyggelsen, så vi skal nok få et nyt. Jeg tror, det bliver til det bedre, fortæller Poul Kraxe.

Indtil videre kan de lokale kun vente og se, hvordan byudviklingsprojektet kommer til at påvirke deres daglige færden i området.