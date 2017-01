FREDERIKSHAVN: En 18-årig mand fra Frederikshavn er blevet idømt fire måneders betinget fængsel og har fået nogle grimme pletter på straffeattesten for besiddelse og udbredelse af børneporno samt ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år.

Den 18-årig blev tirsdag dømt for at have delt nøgenbilleder og pornografiske film af en 14-årig pige, som han havde modtaget fra pigen. Han var på daværende tidspunkt 17 år, og de to unge havde fået kontakt via sociale medier.

På et tidspunkt udviklede kontakten sig til, at de to unge sendte billeder til hinanden. Men den 18-årige holdte ikke billederne for sig selv, og delte dem via sociale medier, forklarer anklager Thomas Mikkelsen.

Erkendte sig skyldig

Den 18-årige blev også dømt for ulovlig tvang, da han pressede den 14-årige til at sende flere nøgenbilleder og film ved at true med at offentliggøre de billeder, han allerede havde modtaget. Endeligt blev den 18-årige dømt for blufærdighedskrænkelse ved at have sendt nøgenbilleder af sig selv til den 14-årige.

I Retten i Hjørring erkendte den 18-årige sig skyldig og forklarede kort, at han fortrød det, der var sket, fortæller Thomas Mikkelsen.

Ser alvorligt på deling

Ifølge straffeloven kan man straffes for børneporno-bestemmelsen, når man udbreder eller besidder nøgenbilleder eller andet materiale af mere pornografisk karakter af personer under 18 år.

Og Anklagemyndigheden ser meget alvorlig på alle sager, hvor der bliver delt nøgenbilleder af personer under 18 år, forklarer Thomas Mikkelsen.

- Det har store konsekvenser for de børn og unge, der bliver udsat for det, og det kan være svært at stoppe udbredelsen, siger han.