Delvis nedlukning er på vej mod 37 kommuner mandag

KØBENHAVN:Smitten med coronavirus stiger flere steder i landet.

Derfor bliver der mandag annonceret en delvis nedlukning i København, Odense, Aarhus og en række kommuner i hovedstaden og på Sjælland.

Det varslede statsminister Mette Frederiksen (S) søndag aften i en video på Facebook.

37 kommuner er indkaldt til et virtuelt møde i Sundheds- og Ældreministeriet klokken 09 mandag morgen.

Det samme er regionsrådsformændene i Region Hovedstaden og Region Sjælland, sundhedsordførerne og Kommunernes Landsforening (KL).

Blandt borgmestrene er Faxes Ole Vive (V). Han understreger, at han ikke ved, hvilke restriktioner der bliver præsenteret.

- Men jeg kan forestille mig, at det bliver på hele fritidsområdet mere eller mindre. Så kan man forestille sig, at vi får et skærpet påbud om, at administrativt personale skal arbejde endnu hjemmefra. Men jeg ved det ikke, siger han.

Ole Vive frygter flere restriktioner på ældreområdet.

- Vi er der, hvor de skal udvælge én fra deres familie, som må komme ind på deres værelser. Så jeg håber ikke, at vi skærper der og slet ikke op til en højtid.

Lukker kommunegrænserne, som man så det i Nordjylland i efteråret, vil det svare til at lukke arbejdsmarkedet på Sjælland, siger Ole Vive.

- Vi har 11.000 personer, der pendler ud af kommunen hver dag. Det ville være som at lukke alt, siger han.

Ifølge Mette Frederiksen vil der ske en delvis nedlukning i nogle områder, fordi det er der, at smitten er mest udbredt i øjeblikket.

- På baggrund af de indstillinger, vi får fra myndighederne, har vi hen over weekenden forberedt en geografisk, målrettet og delvis nedlukning. Desværre.

- Det vil gælde i de dele af landet, hvor smitten er mest udbredt. Det omfatter København, Odense og Aarhus og en række kommuner i hovedstaden og på Sjælland, lød det på Facebook søndag aften.

Statsministeren varslede også, at hun vil sige mere om, hvilke restriktioner som vil gælde i hele landet hen over jul, nytår og "sådan set også resten af vinteren".

Pressemødet bliver afholdt i Statsministeriet mandag formiddag. Det præcise tidspunkt kendes endnu ikke.

