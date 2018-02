Demokraterne frigiver notat om FBI's Rusland-efterforskning

Efter flere ugers tovtrækkeri med det amerikanske justitsministerium har Demokraterne i Kongressen lørdag frigivet et klassificeret notat.

Notatet modsiger Republikanernes påstand om, at FBI misbrugte sine overvågningsbeføjelser under efterforskningen af mulig russisk indblanding i præsidentvalget i USA i 2016.

- Demokraternes notat, som blev offentliggjort i dag, burde sætte en stopper for alle bekymringer, det amerikanske folk måtte have om FBI's arbejdsmetoder, justitsministeriet og efterretningsdomstolen, siger Christopher Wray, direktør for FBI.

Frigivelsen sker efter flere ugers drøftelser om, hvor meget af notatet, der skulle redigeres.

Den 9. februar blokerede præsident Donald Trump for offentliggørelsen af notatet. Han forklarede, at det gjaldt den nationale sikkerhed. Siden har Demokraterne forhandlet med FBI om, hvor meget der måtte redigeres.

Omvendt havde Trump ingen betænkeligheder ved at offentliggøre et republikansk notat om FBI's overvågning.

Den 2. februar afklassificerede og offentliggjorde Trump under stærke indvendinger fra FBI et notat, der hævder, at forbundspolitiet misbrugte sine beføjelser til at overvåge en tidligere rådgiver for præsidenten ved navn Carter Page.

Trump mener, at det republikanske notat renser ham for enhver mistanke i sagen om mulig russisk indblanding i valget.

Notatet er forfattet af republikanske politikere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus og var bestilt af lederen af udvalget, Devin Nunes.

Demokraternes mest indflydelsesrige medlem af efterretningsudvalget, Adam Schiff, har kritiseret Trump for at behandle de to dokumenter forskelligt.

