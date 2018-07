Demokraterne vil stævne Trumps tolk fra topmøde med Putin

Demokraterne i USA presser på for at få Kongressen til at stævne den tolk, som mandag bistod præsident Donald Trump under topmødet med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Helsinki, Finland.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De to præsidenter holdt et to timer langt møde, hvor kun de og to tolke var til stede. Ifølge Demokraterne kan kvinden, der oversatte for Trump, samt de noter, hun tog undervejs, oplyse, hvad der blev talt om på mødet.

- Vi ønsker, at tolken skal afgive forklaring. Vi vil se notaterne, siger senator Rober Menedez til MSNBC.

/ritzau/