Demokratisk modsvar til omstridt FBI-notat i USA får grønt lys

Efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus i USA har mandag aften amerikansk tid enstemmigt stemt for at afklassificere og offentliggøre et demokratisk modsvar til et republikansk notat om FBI's overvågning.

Republikanernes notat blev offentliggjort i sidste uge.

Notatet påstår, at FBI misbrugte dets beføjelser til at overvåge en tidligere rådgiver for præsident Donald Trump under en efterforskning af en mulig forbindelse til Rusland i Trumps kampagnestab.

Til trods for at efterretningsudvalget mandag aften har givet grønt lys til at offentliggøre det demokratiske notat, ligger den endelige afgørelse hos præsidenten.

Donald Trump har nu fem dage til at beslutte, om notatet skal afklassificeres og offentliggøres.

Demokraternes notat sigter mod at tilbagevise påstandene i det republikanske notat, som beskylder FBI og det amerikanske justitsministerium for at misbruge deres beføjelser.

Det fortæller kongresmedlem Adam Schiff, der er blandt topdemokraterne i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Republikanerne "fandt sig selv i en utålelig position, da de offentliggjorde det vildledende notat og nægtede at offentliggøre det demokratiske modsvar. Så jeg tror, at de var tvunget til at træffe den beslutning, som de traf i dag", siger Schiff.

En talsmand for Det Hvide Hus siger, at Trump vil "overveje" en offentliggørelse af Demokraternes notat, ligesom han gjorde det med Republikanernes notat.

Republikanernes fire sider lange dokument, som blev offentliggjort fredag, indeholder fortrolige oplysninger om FBI's undersøgelse af Ruslands indblanding i valget i 2016.

Offentliggørelsen af notatet skete i strid med FBI's anbefalinger og ønske.

Notatet er forfattet af republikanske politikere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus og var bestilt af lederen af udvalget, Devin Nunes.

/ritzau/AP