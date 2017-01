PARIS: Håndboldlandsholdets frådende angrebsraseri fortsætter ved VM i Frankrig, hvor danskerne lørdag aften på ny leverede stor underholdning og besejrede Egypten med 35-28.

Danmark står med fire point efter to kampe, der har bekræftet det billede, som har tegnet sig af det danske hold siden VM-samlingens start: Angrebsspillet er varieret, fantasifuldt og enormt effektivt.

Ligesom mod Argentina fredag var kampen mod egypterne afgjort meget tidligt, og at sejren ikke blev større, skyldes formentlig at en række profiler fik sig en pause i anden halvleg.

Der sneg sig sjuskefejl og dårlige afslutninger ind undervejs, men alligevel var det imponerende, hvor koncentreret danskerne kværnede videre mod et egyptisk forsvar, der ikke anede sine levende råd.

Nordafrikanernes offensive stil giver nogle hæsblæsende kampe, men Gudmundur Gudmundssons mænd havde ingen problemer med at splitte modstanderne for alle vinde.

Målfesten fuldendte en fin dansk dag, hvor René Toft Hansen inden kampen havde fået grønt lys til at spille med i resten af den indledende runde.

Han fik et venligt bifald af det talstærke danske publikum, der sørgede for flot opbakning, og de rødklædte fans skruede en tand op for volumen, da Kiel-kæmpen efter mindre end tre minutter scorede sit første VM-mål.

Egypten gav fløjspillerne gode arbejdsbetingelser, og Lasse Svan og Casper U. Mortensen fordelte 11 scoringer imellem sig alene i første halvleg.

Da Magnus Landin kom ind efter pausen, lavede han tre mål på tre minutter, og den høje fløjspiller demonstrerede igen imponerende træfsikkerhed. Han har fået en fremragende indledning på sit første VM.

At Gudmundsson på sidelinjen opførte et dramashow, når en af hans spillere brændte en chance, skal man nok ikke lægge for meget i.

Landstræneren kan kun være tilfreds med den attitude, danskerne har vist i de første to kampe, hvor enhver lurende overraskelse er blevet skudt sønder og sammen på ingen tid.

Eneste streg i regningen var, at Mads Mensah fik et slag på hoften og tidligt måtte udgå, ligesom en storspillende Morten Olsen slog sig og måtte se anden halvleg fra bænken for at skåne sig til mandagens møde med Sverige.

Hvis man medregner sidste weekends opvarmningsturnering, har Danmark nu scoret over 30 mål i fire kampe på stribe, men det skal med i ligningen, at modstanden ikke har været skræmmende.

Det bliver straks en anden sag mod de forsvarsstærke og langt mere ortodokst spillende svenskere på mandag. Det ligner på forhånd en tidlig finale om førstepladsen i den indledende gruppe.

/ritzau/