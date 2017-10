Den Gamle By nu med biler

DANMARK: Ford-skiltene på facaden skinner om kap med solen, bilerne i udstillingen står nypolerede på det skakternede gulv, på hylderne ligger æsker med pærer, motorolie, tændrør og endda et tudehorn i emballage som de originale - alt mens bilforhandler Carl Christensen i naturlig størrelse og med bowlerhat og vest træder frem på en interaktiv storskærm og fortæller om lyksalighederne ved en Ford T Sedan, en Ford T Coupé eller endda en Citroën Kløverblad, som også forhandles.

På bordet ligger et eksemplar af Amtstidende dateret 31. december 1927, hvor der berettes om Charles Lindberghs flyvning over Atlanten. Så er vi helt på plads tidsmæssigt.

En del af 1927-kvarteret

Vi befinder os i Købstadsmuseet Den Gamle By i Aarhus, hvor man har slået dørene op til en automobilforretning, som ikke er helt almindelig. Vi hopper direkte ind i en tidsmaskine og lander i udstillingen hos den fiktive bilforhandler Carl Christensen, som netop har udvidet sin virksomhed.

Den er en del af købstadsmuseets 1927-kvarter og fortæller på mange måder et stykke danmarkshistorie.

I 1920’ erne var bilerne nemlig ikke længere et eksotisk legetøj for de velbjærgede mennesker. Det var transportmidler, som ændrede gadebilledet - og udviklingen.

Begynder i cykelværkstedet

Bilforhandlerens rammer omfatter også et værksted med smøregrav og en Ford TT kranbil, ligesom der er sidebygninger, der viser, hvordan virksomheden har knopskudt.

Det begynder med et cykelværksted anno 1900, der suppleres af et auto-, mekanisk og elektrisk værksted fra 1910, mens automobilforretningen fra 1927 viser en ny epoke.

- Det var i 1920’ erne, at bilerne for alvor rykkede ind i byerne. De satte deres præg på mange måder og fik forholdsvis meget plads, selv om der dengang kun var 75.000 biler herhjemme, siger Erik Nielsen, der er inspektør i Den Gamle By og har bygget automobilforretningen op sammen med historiker Peter Bjerrum.

Smeden reparerede

Det er også helt bevidst, at der er flere bygninger.

- Det var ofte den lokale smed, som begyndte at reparere for folk. Først med cykler og siden mere mekanik. Derfor viser udviklingen af Carl Christensens virksomhed meget godt, hvordan udviklingen er forløbet, siger Erik Nielsen.

Der er indbygget aha-oplevelser i alle hjørner af det nye univers. Således hænger der hos cykelsmeden en såkaldt "Safety-cykel," som kom på banen i 1890’ erne og er forløberen for de cykler, vi kender i dag.

Hos landsbymekanikeren fra 1910 kan man dreje på håndsvinget til en Chevrolet Superior årgang 1925 og får så vist en tegnefilm om motorrenovering i forruden, mens der kommer spot på nogle af de maskiner, der blev brugt til udboring af cylindre, slibning af ventiler og afretning af plejlstænger.

- Dengang kunne det jo for alvor betale sig at renovere de dele, man havde, fordi reservedele var dyre, og arbejdslønnen billig. Det var smeden eller en anden teknisk kyndig, som gjorde det. Først i 1930’ erne kom der en rigtig mekanikeruddannelse, siger Erik Nielsen.

Fra Hillerød og Randers

Folkene bag har lagt et stort forarbejde i at indsamle dele og værktøj, som er tidstypiske.

Autoforhandlerens udstillings- og værkstedsbygning ligger i en helt ny bygning, som ud fra gamle tegninger er tilpasset en kopi af Hillerød Motor Co. s bygning fra 1927.

Cykelværkstedet og værkstedet til motorrenovering er indrettet i nabohuset - et bindingsværkshus fra Randers.

Især er der lagt energi i automobilforretningen. Helt ned i detaljerne.

Derfor har museumsfolkene studeret gamle billeder af udstillinger og værksteder, men også instruktionsbøger og reservedelskataloger fra Ford.

Det har således været en udfordring at finde den korrekte farve på reservedelsæskerne, som ellers kun kunne ses på billeder i sort-hvid. Men en entusiast havde en originalæske fra instrumentlyspærer liggende - den viste vejen, og farverne er genskabt.

Nye færdselsregler

Med bilerne kom ikke kun industrialisering, men også nye krav til bilister og fodgængere i trafikken, hvor mange kom til skade. Det kan ses i et afsnit om trafiksikkerhed.

- Mange kom til skade ved at hage sig fast på biler, hvor de så faldt af i farten. Derfor lavede man kampagner mod dette, især på skoler, fortæller Erik Nielsen.

Men også nogle af tidens underfundige bilreklamer, som fra Storm P., der selv var Ford-kører, og lavede tegninger til mærket, er med.

Inspektøren ser flere perspektiver i automobilforretningen, hvor der også står en "Lege Ford T" på gårdspladsen, som børnene kan gå om bord i.

- Vi håber, at alle kan se historien, der udvikler sig. De, som interesser sig mere for mekanik, kan fordybe sig. mere. Så det kan blive en god oplevelse for både forældre og børn, siger Erik Nielsen.

