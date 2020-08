Den gode søvn er blevet et våben for sportsfolk

KØBENHAVN:I jagten på succes arbejder flere sportsfolk på at forbedre deres søvn og døgnrytme.

Med de senere års udbredelse af viden om træning, restitution og ernæring kan den gode søvn være den sidste procent, der gør forskellen på sejr eller nederlag.

Det fortæller søvnspecialist Anna West, der arbejder tæt sammen med flere fodboldklubber samt danske og udenlandske idrætsudøvere.

Hun forklarer, at en god søvn- og døgnrytme blandt andet øger paratheden, reaktionstiden og indlæringsevnen.

- Det handler stort set kun om marginaler i sportens verden.

- Så det gør en forskel, om en fodboldspiller reagerer hurtigt nok til at nå hen til bolden og få tacklet eller ej.

- Så søvnen kan på den måde være forskellen på, om man vinder eller taber, siger Anna West.

Hun beskriver de processer, der sker under søvnen, som en hemmelig sovs, der opbygger kroppen.

For få timers søvn eller for mange opvågninger standser de mange processer.

- I første del af natten bliver kroppen genopbygget fysiologisk, mens den anden halvdel varetager den mentale og kognitive genopbygning, og blandt andet understøtter indlæringsevnen.

- Sportsfolk skal huske, hvor de skal løbe hen på banen i forskellige situationer, og det er i løbet af natten, at hjernen selekterer i, hvilke informationer den skal bruge.

- Hvis man sover dårligt, skal man have forklaret en taktik flere gange, end hvis man har sovet godt, siger Anna West.

Hun hjælper blandt andet det schweiziske ishockeylandshold, flere fodboldklubber og en lang række danske og internationale atleter.

En af dem er fodboldspiller Christian Nørgaard, der sammen med Brentford for nylig var tæt på at rykke op i den engelske Premier League.

Brentford har i et par sæsoner arbejdet sammen med Anna West.

- På et tidspunkt begyndte jeg at sove dårligt før kampe, og det blev ofte før de store kampe, siger Christian Nørgaard.

- Jeg fik tanker om, at hvis jeg ikke sov ordentligt, så kunne jeg jo ikke performe, og så bankede jeg mig selv i hovedet. Så blev klokken et eller to om natten, og jeg vendte og drejede mig.

Han sammenligner sine dage før en vigtig kamp med en studerende, der skal til eksamen, eller en arbejdssøgende, der skal til en jobsamtale.

I dag bruger Brentford-spilleren en række teknikker til at få en bedre søvnrytme.

Han undgår at kigge ind i skærme før sengetid og tager blandt andet sin egen hovedpude med til udebaneture. Puden giver en hjemlig fornemmelse, når han sover på hotel.

Han prøver også at få bearbejdet sine tanker i løbet af dagen, så de ikke dukker op, når han skal sove. Han har gjort sig en særlig erfaring, som har fjernet en del ubehageligt tankemylder.

- For mig har den største forbedring været, at jeg har fundet ud af, at jeg sagtens kan performe, selv om jeg ikke har sovet fantastisk natten før en kamp.

- Hvis bare min søvnrytme er god på alle andre tidspunkter, så sker der intet som helst ved, at jeg har en dårlig søvn. Bare ved at acceptere det er der kommet en bedre søvn, siger han.

Har man for mange nætter med "kort søvn" eller en "sen døgnrytme", så påvirker det ens evne til at levere sit bedste. For befolkningen som helhed øger det også sygeligheden og dødeligheden med op mod ti procent.

Det forklarer søvnforsker Poul Jennum, der er overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin og professor i neurofysiologi ved Københavns Universitet.

- Søvnen skal bygges ind i en strukturel hverdag, så den bliver en del af idrætsudøverens genetik.

- Hvis man ikke kan det, så har det en massiv påvirkning på præstationen, også den psykologiske og indlæringsevnen.

- Genopbygningen sker ikke over én nat, men over længere tid.

- Det nytter ikke noget kun at sove godt op til, at man skal præstere. Så er det ligesom med en to-ugers-slankekur, hvor man tager kiloene på igen bagefter, forklarer Poul Jennum.

Søvnspecialist Anna West forklarer, at eliteudøvere ofte har svære betingelser for at sove godt. Det kan skyldes sene kamptidspunkter af hensyn til tv-seere eller måske rejser på tværs af tidszoner.

- Et sen kamp kan arbejde direkte mod kroppens fysiologi. Adrenalinen kan pumpe rundt i kroppen, og pulsen kan være høj på tidspunkter, hvor man burde sove.

- Så det handler om at arbejde inden for den ramme og få det optimale ud af, hvad der er muligt. Her kan man bruge teknikker til at falde hurtigt til ro, siger Anna West.

Når hun arbejder med sportsfolk, kortlægger hun, hvad der foregår i døgnets 24 timer. Alt fra kost til spisetidspunkter, tanker, stress, middagslure og andre vaner har betydning for søvnkvaliteten.

- Jeg laver et puslespil rundt om den enkelte atlet, for søvnkvaliteten hænger sammen med stort set alt andet, man foretager sig.

- Man kan ikke bare købe en dyr seng, hovedpude eller undgå blåt lys fra skærme og tro, at det er nøglen til en god søvn, hvis tankerne farer rundt i hovedet, siger Anna West.

/ritzau/