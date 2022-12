Den lille købmandsbutik var truet af lukning - så trådte byens borgere til

AALBORG:Det her er fortællingen om sammenhold og om et stærkt fællesskab i Fjellerad, hvor borgerne i lokalsamfundet er gået sammen om at hjælpe den lokale købmandsbutik.

En forretning der som så mange andre mærker udfordringerne med energikrise, inflation - og en jagt på tilbud, hvor de små butikker ikke nødvendigvis kan følge med.

Torben Lauritsen og resten af initiativgruppen fortsætter med at hjælpe deres lokale købmandsbutik i det nye år. Foto: Claus Søndberg

- Tiden efter corona var hård, og det gik bestemt ikke godt. Og da energikrisen kom oveni, gik det virkelig ned ad bakke, siger Gitte Jakobsen, der forpagter Letkøb i Fjellerad sammen med sin svigerdatter Lena.

- Og så sent som i efteråret var det kun et spørgsmål om tid, før vi måtte dreje nøglen om.

Krisen og løsningen

Selv om de prøvede at holde udfordringerne for sig selv, gik det ikke ubemærket hen i lokalområdet, at købmandsbutikken var under pres. Og så skete der noget.

- Vi kunne godt fornemme, de var udfordrede på grund af den generelle krise. Så for nogle måneder siden tog jeg initiativ til at sammensætte en gruppe, hvis formål i første omgang er at få flere til at handle i butikken, siger Torben Lauritsen, der har boet med sin familie i byen i lidt mere end 20 år.

Letkøb i Fjellerad er ikke kun en købmandsbutik - den er også pakkeshop, apotek, bager og meget mere. Foto: Claus Søndberg

Han ved af egen erfaring, at Letkøb er meget mere end en købmandsbutik. Det er et samlingssted og et mødested, der også fungerer som apotek, pakkeshop og bager med det friskbagte brød fra bageren i Terndrup. Læg dertil muligheden for at tippe og spille lotto samt ikke mindst den gode betjening og nærvær med rod i lokalsamfundet.

Et positivt syn på fremtiden

Initiativgruppen har indtil videre set på støtteordninger, taget initiativ til aktiviteter på sociale medier, konkurrencer og opfordret til, at man donerer sin pant til købmanden.

- Vi synes, købmanden skal drive forretning og have tid til at være købmand, og så må de særlige initiativer komme fra borgerne, siger Torben Lauritsen.

Det borgerdrevne initiativ har allerede gjort en stor forskel, i dag er der flere kunder i butikken end tidligere, hvilket giver håb for fremtiden.

- Nu ser vi positivt på fremtiden, det er gået supergodt, siden gruppen trådte til. Butikken kunne ikke have overlevet uden dem, både Lena og jeg er meget rørte og dybt taknemmelige, siger Gitte Jakobsen.

- Kunderne er vendt tilbage, og de kommer både her fra Fjellerad og fra nabobyerne, så dem skylder vi også en tak og stor ros.

Smilet er tilbage

Og det slutter ikke her, efter nytår går det lange, seje træk i gang.

- Første skridt var at hjælpe Gitte og Lena gennem krisen og få smilet tilbage på deres ansigter. Vi vil have en rigtig god købmand, der ikke bare er et sted, hvor man handler, siger Torben Lauritsen.

- På sigt skal vi udvikle købmandsbutikken endnu mere, og vi ser allerede nu de første tegn med flere varenumre og mere økologi. Noget der kun er muligt, fordi kunderne bakker op. Det er deres behov og ønsker, der er med til at styrke forretningen.

Butikken som samlingspunkt

Fremover kommer der også fokus på storytelling.

Butikken er også et mødested for lokale borgere i området, noget initiativgruppen vil sætte endnu mere fokus på i tiden, der kommer. Foto: Claus Søndberg

- Det handler om at synliggøre den lille købmands betydning for lokalsamfundet, siger han på vegne af initiativgruppen.

- For eksempel er mange familier flyttet hertil under corona, hvor der ikke var så meget liv. Nu fortæller vi historien om butikkens betydning som samlingspunkt, hvilket dybest set er det, der betyder noget.

Derudover kommer #JegStarterVedKøbmandeniFjellerad også til at fylde en del.

- Vi kommer aldrig til kun at handle ved købmanden, men hvis vi kan vænne folk til at begynde deres indkøb der - inden de for eksempel kører til storcenteret - er vi nået langt, siger Torben Lauritsen, der også forventer flere sociale arrangementer med købmanden som afsender i det nye år.

- Indtil videre er vi meget tilfredse, og vi siger tak for støtten til både byen og kunderne. Der er mere liv i butikken nu end for bare nogle måneder siden. Det er en fornøjelse at opleve.

Du kan følge med i de forskellige initiativer på butikkens facebookside: Letkøb, Byens Købmand i Fjellerad.