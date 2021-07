Den onde stemme blev sendt ad helvede til

FREDERIKSHAVN: ”Han var en stemme med stort temperament og samtidig meget dominerende, Når jeg skulle straffes og gøre en gerning, lammede han mig og skubbede mig ud af min egen krop, overtog den indtil gerningen var gjort”.

Jessica Lykke Seerup levede i årevis med en ond og kommanderende stemme i hovedet. Som 20-årig blev hun besat af en ond stemme, som nedgjorde hende og fik hende så langt ud, at hun to gange forsøgte at tage sit eget liv med overdosis af piller.

Men Jessicas liv er også en usædvanlig historie om kampgejst og kærlighed. Om at fordrive ondskab med betingelsesløs kærlighed. En fortælling om, hvordan hun som 34-årig i dag er ude af medicinen, rask, lykkelig og forelsket. Og allervigtigst mor til Linea på 10 år og Lilja på knapt tre.

Alt det fortæller hun hudløst ærligt om i bogen ” Styret af stemmen indeni”, som udkommer 23. august. En bog, som hun håber vil hjælpe andre med psykiske sygdomme til at kæmpe for at få et bedre liv og samtidig give alle en forståelse for, hvilket mareridt, det var for hende at være skizofren med borderlinetræk. At blive presset til at dø. Fordi hun var et skrækkeligt menneske.

” Når jeg skulle straffes, blev det detaljeret planlagt i mit hoved, hvor jeg skulle købe pillerne, og hvor jeg skulle befinde mig under handlingen. Det eneste, der ikke var planlagt, var, hvad jeg skulle gøre, når handlingen var overstået, og hvem jeg skulle kontakte, for det var stemmen helt og aldeles ligeglad med” skriver hun.

Hun vil med bogen ”Styret af stemmen indeni" fortælle, at en ond stemme kan forsvinde.

- Når jeg husker tilbage, er der ikke en særlig dag, hvor stemmen forsvandt ud af mit hoved. Men da jeg blev gravid med Linea, var stemmen væk. At få et ansvar for et andet væsen var så stærk en følelse, at stemmen forsvandt og aldrig kom tilbage, fortæller hun, mens døtrene leger i baggrunden, og hendes forældre bidrager med deres version af kampen. De har været med hele vejen, deltaget i mange af møderne med psykiaterne, forladt eller aflyst samvær med venner og familie, når hun havde det dårligt for at være hos hende. Erik Seerup var således med på mødet i 2010, da datteren blev rådet til at få en abort

En psykiater frarådede hende at føde, kiggede på os og sagde, at vi skulle indstille os på, at vi ville blive forældre til barnet, for Jessica var for syg til at klare at være mor, fortæller Erik Seerup.

Hans datter var slet ikke i tvivl om, at hun ville gennemføre graviditeten. Hun drømte om at blive mor.

- Jeg ville vise den psykiater, at jeg godt kunne passe på og opdrage mit barn. Når nogen siger, at jeg ikke kan, bliver jeg stædig og vil vise, at vedkommende tager fejl, siger hun med et smil og hendes forældre Susanne og Erik Seerup valgte som altid at bakke deres datter op. Sådan som de har gjort under hele hende sygdom.

- Hun havde fået det bedre. Var måske 60 procent syg i forhold til tidligere. Hun var også i en god behandling og havde professionelle at tale med om, hvordan hun havde det med at være gravid, siger Erik Seerup stopper op og understreger:

- Det er Jessicas åbenhed, ærlighed og stædighed, som fik os igennem.

Det var bestemt ikke uproblematisk at være gravid. Indimellem væltede hele læsset, og Jessica blev ekstrem ked af det. Men ved hjælp af samtalerne med jordemoderen forstod hun, at det var hormonerne. At det var helt normalt at være oppe og nede psykisk under en graviditet. Mange kvinder har det på samme måde.

Linea kom til verden 23. juni 2011. Jessica Lykke Seerup boede sammen med Lineas far i nærheden af Århus. Graviditeten med Linea var ikke planlagt.

Derfor havde de slet ikke regnet med, at det ville blive svært at få nummer to. Hun oplevede blandt andet, at fosteret døde, og at to insemineringer senere mislykkedes. Hårde oplevelser, som andre måske ville knække på.

- Man skulle tro, at forløbet med at blive gravid anden gang ville nedbryde min psyke men sådan gik det slet ikke.

- På dette tidspunkt reagerede jeg ikke anderledes end andre ville gøre med denne sorg, skriver hun i bogen.

Samtidig med, at hun blev mere og mere robust, indså hun, at ægteskabet gik dårligere og dårligere. Begyndte at overveje skilsmisse. Men så skete miraklet.

I februar 2018 begyndte hun at få smerter i underlivet. Troede, der var noget galt. Derfor troede hun ikke på lægen, da han fortalte, at hun var gravid igen.

- 18.9 2018 kl. 20.08 kom endnu en smuk lille blomst til verden, Lilja, skriver hun i bogen i kapitlet ”Miraklerne”.

Efter fødslen gik der et stykke tid og Jessica Lykke Seerup blev sikker på, at hendes ægteskab måtte slutte. Hun havde tænkt over skilsmisse flere gange, men først nu var energien og overskuddet til at sige højt: At hun ville skilles.

- Igen stod jeg i en situation, hvor min psyke blev sat under pres, men den bestod til UG, siger hun.

Det er anden gang, hun står frem med hendes historie. Hun synes folk skal vide, hvordan det gik med den skizofrene pige. At det er gået godt.

Jessica og jeg kigger på en artikel fra 2010, hvor hun og hendes far stod frem for at kæmpe mod besparelser på Det psykiatriske Støttecenter i Frederikshavn Kommune. Hun er ikke til at kende. Øjnene er uden liv, og hun er overvægtig. Hun er 23 år og fortæller i artiklen som i bogen om de to selvmordsforsøg og om at være styret af stemmen indeni - at hade sig selv og sin krop.

Hun tog 30 kilo på af den første medicin, hun fik som 20-årig.

- Da jeg blev skilt, besluttede jeg mig for at tabe mig. I dag har jeg smidt 20 kilo, og jeg er tilfreds med mig selv, siger hun og øjnene glimter i smilet.

Det næste spørgsmål forbavser hende? Har du som mor haft dårlig samvittighed over at være syg?

- Jeg har aldrig haft tanken. Aldrig tænkt på den måde, før nu, hvor du spørger. For mig handler det at være syg i sindet om at have haft et meget lavt selvværd som ung. Ikke at kunne lide den Jessica, jeg var. Det kan jeg i dag.

- Når jeg ser, hvor jeg er i dag, er jeg alt det, jeg gerne vil være. Jeg vil ikke være nogen anden end Jessica.

Hendes sidste psykiater Lars Bertil Merinder fra Århus beskriver hende også som en omsorgsfuld og kompetent mor. Hun gik hos ham i tre år, fordi hun ønskede at trappe ud af den medicin, hun havde fået for at klare at leve med den onde stemme indeni. Det er fire år siden deres veje skiltes. Jessica var i mål. Hun var og er stadig rask.

Lars Bertil Merinder har lang erfaring som psykiater, og han er enig med Jessica i, at stemmen i hendes hoved aldrig vender tilbage.

- Ingen kan vide, om de bliver syge igen. Men når jeg møder patienter, kan jeg hurtigt vurdere, om de er skrøbelige. Om de er bange for deres tanker. Om de misopfatter ting. Jessica virker ikke skrøbelig og sårbar. Hun har klaret en række belastninger som at blive skilt og få børn uden at blive psykotisk.

Lars Bertil Merinder forklarer, at en tredjedel af de mennesker, der har fået diagnosen skizofren klarer sig godt ligesom Jessica. En anden tredjedel hører stemmer i perioder og den sidstse tredjedel har vedvarende symptomer.

Psykiateren og Jessica mødtes, fordi hun ønskede at stoppe med medicinen og ønskede at følge op med samtaler for at komme godt videre uden medicin. Hun blev henvist til ham, da hun ikke havde haft symptomer i 5-6 år.

At stoppe helt med medicin var den rigtige beslutning, og den var hendes egen.

- Mange fortsætter med antipsykotisk medicin, og det kunne Jessica have gjort, hvis hun ikke selv havde insisteret på at ville stoppe.

Han er enig i, at hun blev syg i sindet på grund af en lav selvfølelse, som udviklede sig til vrangforestillinger.

- At hun klarede graviditeten så fint og fik andet at tænke på, kan også forklare, at stemmen forsvandt, vurderer psykiateren og forklarer:

- Skizofrene kan ende i en blindgyde, hvor de er påvirkelige og skænker psykosen megen opmærksomhed. At blive gravid var for Jessica med til at flytte opmærksomheden over på barnet, og hormonforandringerne kan også have påvirket hendes sind til at have mindre risiko for vrangforestillinger.

Endelig er der ens beredskab til at tackle tankerne, når man som Jessica har været syg.

- Patientens egen viden om sygdommen, hvad vil de sige at være skizofren, og hvad de skal gøre, hvis de mærker begyndende tilbagefald, er meget vigtig for at blive rask, siger psykiater Lars Bertil Merinder.