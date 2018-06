Den røde hue kom på

THISTED: Hos Thisted Gymnasiun og HF fik ikke bare en men syv studenter deres hue på på en og samme tid mandag klokken 9. De havde alle været oppe i det studieforberedende fag AT. I faget AT skal hver enkelt elev vælge et emne, som de skal belyse ud fra to selvvalgte fag.

Ingeborg C. Leegaard fra 3d har skrevet om #Me Too-bevægelsen med udgangspunkt i fagene engelsk og samfundsfag.

- Det er jo aktuelt og meget spændende, sagde Ingeborg C. Leegaard, da hun sammen med sine kammerater havde rejst flaget over Thisted Gymnasium og HF.

Hendes eksamen gik over al forventning, så hun sluttede på fornem vis med et 12-tal.

Den samme flotte karakter fik Magnus Ibsen Rishøj fra 3x.

- Jeg troede, jeg ville få 4, så jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, sagde Magnus Ibsen Rishøj, som også virkede en anelse paf over det hele.

Han havde valgt at kombinere fagene religion, som han har haft på c-niveau, og fysik, som han har haft på a-niveau. Han har ladet sig inspirere af bogen "Universer from Nothing", skrevet af fysiker og forfatter, Lawrence Krauss.

Magnus har set på forholdet mellem religion og fysik og anskuet en problemstilling ud fra to forskellige metodemæssige paradigmer.

Nu venter der begge studenter og deres kammerater en lang sommerferie. For Magnus’ vedkommende slutter den til september, hvor han begynder på filosofi-studiet på Aarhus Universitet. På sigt vil han gerne være gymnasielærer med bifag i matematik.

Ingeborg C. Leegaard vil gerne have et sabbatår, hvor hun vil arbejde, inden hun tager en beslutning om, hvad hun vil i fremtiden.