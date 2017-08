Den spanske liga afviser at modtage Neymar-betaling

FODBOLD: Den spanske Primera Division har afvist at modtage en betaling på 222 millioner euro, som opfylder fodboldstjernen Neymars frikøbsklausul i Barcelona.

Det siger en talsmand fra ligaen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi kan bekræfte, at spillerens (Neymar, red.) repræsentanter kontaktede ligaen for at betale klausulen, men at det blev afvist, siger han.

En frikøbsklausul i spansk fodbold adskiller sig fra andre lande.

I Spanien er det spilleren selv, der køber sig fri, hvorimod det i andre lande ofte er den købende klub, der betaler et beløb til den sælgende klub.

I Spanien betaler spilleren beløbet til den spanske liga for at blive løst af sin kontrakt. Ligaen flytter derefter pengene til den sælgende klub.

/ritzau/