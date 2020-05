Nu har du gratis adgang til viden fra 11 opslagsværker

KØBENHAVN:Efter tre år som skindød bliver opslagsværket Den Store Danske Encyklopædi mandag vækket til live på internettet igen.

Det sker, når den spritnye digitale platform lex.dk åbner sluserne til de mange tusinder artikler i Den Store Danske, Trap Danmark og ni andre opslagsværker om dansk historie, kultur, geografi og natur.

Alt er ganske gratis og 100 procent frit for reklamebannere og andre forstyrrende elementer.

Derfor er der ifølge forlaget Gyldendals direktør, Morten Hesseldahl, også god grund til at glæde sig over den nye platform, som Gyldendal er en af fire partnere bag.

- Når man på den her måde løfter kvalificeret og kvalitetssikret viden frem, så er det efter min mening helt afgørende for vores samfund.

- Det er - måske endda i stigende grad - vigtigt, frem for at vi sidder hver for sig med en hel masse meninger om, hvad der er fakta, siger Morten Hesseldahl.

Gyldendal har allerede lagt Den Store Danske gratis på nettet, men i 2017 måtte forlaget kaste håndklædet i ringen og ophøre med at vedligeholde værket, da det simpelthen var for dyrt.

Alligevel er der fortsat omkring en million opslag om måneden i den skindøde internetversion.

Der er særligt én gruppe, som tørster efter opdaterede, leksikale data på nettet, påpeger chefredaktøren for lex.dk, Niels Elers Koch.

- I forhold til Den Store Danske kan vi se, at det især er de unge. De bruger den til deres opgaver i gymnasiet og folkeskolens afgangsklasser, siger han.

Det er også derfor, at lex.dk går i luften nu frem for til efteråret, hvor det oprindeligt var meningen, siger chefredaktøren.

- Mange af de unge sidder jo i den her tid med opgaver eller med hjemmeundervisning.

- Så vi har sagt, at det ville være åndssvagt af os ikke at prøve at gøre det hurtigere, så de kan få et bedre redskab at arbejde med.

I første omgang giver lex.dk adgang til 11 vidt forskellige værker, der på sigt også vil henvise med link til hinanden, når det er relevant.

Dertil kommer en version af Trap Danmark til mobiltelefoner med geolokation, så man eksempelvis kan stå ved Kronborg i Helsingør og få informationer om både sagnkongen Hamlet, skibsvrag i Øresund og særlige planter i omegnen.

Lex.dk bliver officielt indviet mandag ved en ceremoni, hvor kulturminister Joy Mogensen (S) deltager og "klipper snoren" til den nye platform, som statskassen har finansieret med foreløbigt 23 millioner kroner frem til og med 2022.

/ritzau/