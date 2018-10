Denmark Open: Vendsyssel-spiller slog nummer tre i verden

ODENSE: Lige nu dyster verdens 32 bedste damesingler i Denmark Open på Fyn. Vendsyssel Elite Badmintons amerikanske Beiwen Zhang, der ligger nummer 10 på verdensranglisten, leverede en overraskelse af de større, da hun i 1/16-finalen slog nummer tre på verdensranglisten, Pusarla Sindhu fra Indien.

Hun var foran 12/8 i tredje sæt, men kom bagud 13/15. I denne fase viste amerikaneren dog stort mod. Tre gange fangede hun inderen på nettet med overraskende slag, hvilket banede vejen for sejren.

Mod slutningen havde normalt rolige Beiwen Zhang endda knytnæven oppe, når hun vandt duellen, og da sejren var hjemme, fik publikum også et stort smil at se.

- Vi er stolte over Beiwen. Hun er en fantastisk spiller, og det er faktisk tredje gang i træk, at hun vinder over inderen, siger VEB's formand, Jan R. Jensen i en pressemeddelelse.

VEB-spilleren vandt senest over Pusarla Sindhu i finalen ved India Open i april. Stillingen i indbyrdes kampe mellem de to spillere er nu 3-2 til Beiwen Zhang.

Zhang og Sindhu mødes også i første runde i næste uge ved French Open.