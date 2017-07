Denne aktie stiger med rekordfart

DANMARK: Pandora-aktien stiger solidt på aktiemarkedet torsdag, efter at investeringsbanken Carnegie har hævet anbefalingen af aktien til "køb".

Det skriver Ritzau Finans.

Torsdag eftermiddag ved 15-tiden var Pandora-aktien steget med over 8 procent og indtager toppen i det toneangivende C20-indeks.

Carnegie har gennemført en rundspørge til en række forhandlere af Pandora-smykker, og det indikerer blandt andet øget momentum på det australske og italienske marked og bedre takter generelt end tidligere i 2017

Carnegie vurderer, at Pandoras salg nåede et lavpunkt i april, hvorefter det er gået fremad.

- Der er fortsat røde lamper, og vi forventer ikke et vanvittigt kvartal, skriver Carnegie i en analyse, hvor banken blandt andet peger på fortsat usikkerhed om de store markeder i USA og Storbritannien:

- I USA og Storbritannien er det svært at finde butikker, som vokser.

- Alligevel ser det ud til, at der har været en forbedret udvikling gennem kvartalet med april som den værste måned, mens maj og juni har været bedre - eller måske er mindre dårlige et bedre udtryk.

- Vi forventer ikke længere, at de svage resultater i første kvartal var starten på en mere generel afmatning på tværs af regioner, skriver Carnegie.

Investeringsbanken vurderer, at det er tid til at samle aktien op efter et kursfald de seneste måneder, hvilket primært hænger sammen med værdisætningen, som nærmer sig en gruppe af problemramte branchekolleger.

Pandora har haft et skidt 2017 på aktiemarkedet, hvor der blandt investorerne har været stor usikkerhed om væksten i blandt andet USA og Storbritannien.

Det var efter en lignende rundspørge hos Pandora-forhandlere, hvor konklusionen var en svag udvikling i salget. Den pågældende dag i april dykkede Pandora-aktien 12,1 procent.

Trods torsdagens kursstigning er aktien faldet over 20 procent i år - og det er eneste C20-aktie med et negativt afkast i år.

/ritzau/