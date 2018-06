Denne brugs må lukke: Tjener ikke penge

BROVST: SuperBrugsen i Brovst lukker, oplyser Coops kædedirektør, Jesper K. Andersen i en pressemeddelelse.

Sidste åbningsdag bliver 24. juni.

Kædedirektøren forklarer, at årsagen til lukningen er, at butikken giver underskud - og at der trods talrige initiativer og en stor indsats fra butikkens medarbejdere og ledelse ikke er udsigt til, at udviklingen vender.

Der er 17 fuldtidsansatte i butikken og 11 deltidsansatte, og hos SuperBrugsen vil man gøre, hvad man kan for at finde job til dem i andre butikker i kæden eller i det øvrige Coop, fortæller Jesper K. Andersen.

Frem mod lukningen 24. juni vil varelageret blive solgt med rabat fra og med 15. juni.

Coop skal ikke benytte lokaler til andre formål, og de sættes derfor til salg/udlejning til, hvem der måtte ønske at overtage dem.