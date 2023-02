Denne dag åbner ny pantstation i Nordjylland

AALBORG:Nu er der godt nyt til dig, hvor sække med dåser og flasker har hobet sig op den seneste tid - for nu åbner den helt nye pantstation i City Syd ved Aalborg snart.

Sække fyldt med flasker og dåser er ankommet, så man er klar til at teste pantstationen, inden den åbner. Foto: Torben Hansen

Åbningen kommer to og en halv måned efter den gamle station på Over Bækken lukkede. En pantstation, der ofte var udskældt, fordi den enten var fyldt op eller i stykker. Og lukkede for at give plads til en ny og forbedret udgave på Nibevej.

Nu kan vi fortælle, at Nordjyllands nye pantstation åbner 15. marts kl. 10.00.

- Vi ved, at mange har savnet deres pantstation, så vi forventer et vist pres på den i den første tid, siger kommunikationskonsulent Mette Klint fra Dansk Retursystem, der står bag pantstationen.

Arbejdet med at bygge pantstationen og installere teknikken er snart afsluttet, og midt i marts kan du igen aflevere dine dåser og flasker til pant. Foto: Torben Hansen

Hun opfordrer derfor til, at man downloader appen ’Pant’ hjemmefra, så man er klar til at pante.

- Vi vil forsøge at holde øje med antallet af besøgende og melde det ind i app'en, så brugerne der kan tjekke køen, inden de tager hjemmefra. Med app'en kan man også få sine pantpenge direkte ind på sin konto.

Udover app'en er der flere andre ting, der er anderledes ved den nye pantstation, der ikke fungerer på samme måde som den gamle - det kan du læse mere om i artiklen her.

Pantstationen åbner 15. marts kl. 10.00 på Nibevej 18 i City Syd. Dansk Retursystem byder på varm kaffe, te og chokolade hele dagen.

Åbningstiden er klokken 10 til 18 alle dage.