Der bliver 77 kandidater og 11 partier at vælge imellem i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND:Når der tirsdag den 16. november 2021 afholdes kommunalvalg til byrådet i Vesthimmerlands Kommune, så bliver det muligt at vælge mellem 77 kandidater fra 11 partier og lokallister til de 27 byrådsmedlemmer, der skal vælges for valgperioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Det ligger fast, efter valgbestyrelsen i Vesthimmerland har været samlet - og godkendt de indsendte kandidater, partier og lister.

A. Socialdemokratiet

Asger Andersen

Anders Kjær Kristensen

Erik Stagsted

Kenneth Nyholm

Mikael Toft

Henrik Harris Sloth

Doris Lauritzen

Rasmus Vetter

Andreea Buza

Jens Chr. Pedersen

Morten Lindblad

Kirsten Marie Olsen

B. Radikale Venstre

Gitte Lopdrup, Aars

Jannie Valentin Dexter Jakobsen, Farsø

Kristine Bloch Steendahl, Farsø

Karsten Kjærgaard, Livø

Søren Dolmer, Aars

Hans Grishauge, Gatten

C. Det Konservative Folkeparti

Signe Nøhr, Hornum

Svend Jørgensen, Aars

Henrik Dalgaard, Aars

Jeppe Korreborg Pedersen, Aalestrup

Allan Ritter, Løgstør

Niels Krebs, Farsø

Per Nyborg, Aars

Johan Gammelholm-Hagstrup, Ranum

Steffen Lønsmann, Vester Hornum

Ulla Skov, Aalestrup

Vittus Bernlow, Gunderup

Bettina Haldrup Nielsen, Løgstør

Ulrik Mark Jensen, Gundersted

Willy Møller, Farsø

D. Nye Borgerlige

Lars Rem, Hvalpsund

Stefan Larsen, Thorup

Frank Krogstrup, Vegger

Martin Riisgaard-Jensen, Løgstør

René Nielsen, Ranum

F. SF - Socialistisk Folkeparti

Theresa Berg Andersen, Vilsted

Karen Clausager, Aars

AnnaGrethe Sperling, Farsø

Erik Bernth Nielsen, Ranum

David Rathkjen, Gedsted

Henning Josefsen, Løgstør

Leif Larsen, Løgstør

Jane Bonnerup, Gedsted

K. Kristendemokraterne

Anne-Marie Jørgensen, Vilsted

Baruti Mkuninwa, Aars

Helle Madsen, Ranum

L. VesthimmerlandsListen

Kirsten Moesgaard, Farsø

Thomas Jensen, Aars

Jens Erik Laustsen, Løgstør

Søren Virenfeldt, Farsø

Sofie Bærentzen Krogholm, Farsø

O. Dansk Folkeparti

Liselotte Lynge Jensen

Helene Eleonora Nordman

Peter Hougaard

Mette Møller

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Per Bach Laursen

Katrine Høfner

Inger Nielsen

Jimmy Støttrup Jensen

Kurt Friis

Per Bisgaard

Jakob Vium Dyrman

Benny Hansen

Lars Andresen

Lene Mikkelsen

Jakob Ræbild Nørgaard

Jens Lauritzen

Ole Wisti Lassen

Thorkil Christensen

Ole B. Sørensen

Mads Krarup Nielsen

Birgitte Sørensen

Morten Mejdahl

Z. Fremskridtspartiet

Niels M. Christensen

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

Annemette Bach, Ranum

Valgforbund

De opstillede partier og lokallister har mulighed for at indgå valgforbund. Valgforbundene kan medføre, at valgforbundets partier og lokalister tilsammen kan opnå ekstra mandater, som derefter fordeles imellem dem på baggrund af stemmeantal.

Til kommunalvalget den 16. november 2021 er der indgået følgende valgforbund:

Valgforbund: C. Det Konservative Folkeparti / D. Nye Borgerlige / K. Kristendemokraterne / L. VesthimmerlandsListen / O. Dansk Folkeparti / V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Valgforbund: A. Socialdemokratiet / F. SF - Socialistisk Folkeparti

Valgforbund: B. Radikale Venstre / Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

Fremskridtspartiet står udenfor valgforbund.