Der er fuld gang i festerne - det mærker politiet

NORDJYLLAND:Sommerferie, studenterfester og sommervejret får mange til at rykke festen udenfor - og det er langt fra alle, der går tidligt hjem eller skruer ned, så naboen kan sove.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard.

Natten til lørdag har politiet således modtaget 27 anmeldelser fra borgere, der føler sig generet af støj.

- Det er nogenlunde det billede, vi ser, når studenterne bliver fejret, og folk får ferie. Den får fuld gas rundt omkring i netop denne weekend, og derfor havde vi forventet mange henvendelser, siger Poul Fastergaard.

Herudover er diskotekerne i Jomfru Ane Gade lukket, og værtshusene skal lukket til midnat, hvilket får folk til at samles derhjemme, i parker eller andre steder.

Vagtchefen fortæller, at politiet ikke kan nå at komme ud til alle anmeldelser.

- Vi bliver nødt til at prioritere i anmeldelserne, når der kommer så mange. Vi tager ud de steder, hvor vi får flere anmeldelser, eller hvor mange folk er samlet.

Han håber dog også, at folk viser lidt forståelse, selvom det kan være svært at sove, hvis naboen holder fest.

- Hvis det kun er én gang om året, at naboen er lidt støjende - og det så er i denne weekend - så håber jeg, at folk kan bære over støjen. Det handler jo om nogle timer, siger Poul Fastergaard.

Lørdag aften forventer politiet også, at der kan blive fest rundt omkring - særligt, hvis aftenens kamp mellem Danmark og Wales i EM i fodbold ender med en dansk sejr, der skal fejres.