Der er krummer i den mand ...

HJØRRING: Der var krammere til Krumme, da han fredag eftermiddag blev fejret i Strømgade.

I 25 år har han arbejdet i den lokale handels tjeneste, men trods en alder på 76 år, så er han langt fra færdig med at køre tog i gågaden og kaste glans og godt humør over byens forretninger ved diverse åbninger, fødselsdage og jubilæer.

- Jeg er jo på toppen, lød det med et selvsikkert smil.

Og fru Alice er glad for, at gemalens karriere kører på skinner:

- Han skal da bare blive ved. Det er da dejligt, at han har noget at lave, og jeg tror, at han ville savne det, hvis han stoppede, sagde hun.

Nu er det heller ikke sådan, at hun aldrig ser ham - opmærksomme bilister, cyklister og fodgængere vil se, at parret daglig traver flere kilometer rundt i Hjørring, blandt andet ad Frederikshavnsvej.

Mange mødt op til receptionen - der var repræsentanter fra mange butikker, og borgmesteren, teaterdirektøren, Rottbøl-familen fra Børglum Kloster og en provst var også blandt gratulanterne.

Ja, det var lige før, der næsten kun manglede en repræsentant fra Kongehuset - men kender man Krumme ret, så ville manden i den røde uniform næppe bytte en eneste af dagens gæster væk for en med blåt blod i årene ...

- Det er fantastisk at have Krumme i byen. Han er altid i godt humør og er børnenes ven, lød det fra varehus-direktøren i A-Z, Jørgen Petersen, der jævnligt allierer sig med Krumme ved særlige lejligheder i varehuset.

Fortuna-formand Jette Andersen takkede ham for altid at være klar til at køre med fodboldpigerne fra stadion til hyldest ved borgmesteren, når guldet var i hus.

Arne Boelt slog ind på Dana Cup-sporet og afslørede, at han var lidt nervøs - i sin funktion som formand for Nordjyllands Beredskab - i uge 30.

Mens der var afbrændingsforbud i det ganske land, skulle der ild i gryden på Sct. Olai Plads - som der altid er ved Dana Cup, når borgmesteren modtager udvalgte hold i byrådssalen.

Til gengæld var det ikke planen, at der skulle være ild i gryden, når optoget gik forbi om aftenen, svingende med store flag.

- Det var der vist alligevel, Krumme - men der holdt da også en brandbil ved siden af ..., fortalte Arne Boelt.

Jo, Krumme kan få tingene til at ske ...

Hjørring Handel ville ikke skydes i skoene, at de underbetaler byens personificering af begrebet "oplevelsesøkonomi", så her hostede man op med en 100 kroneseddel for hvert år, Krumme har været ansat, altså 2500 kroner - og en buket til Alice.

- Så regner jeg med, at vi er kvit, sagde Hjørring Handels aktivitetschef, Rikke Ejsenhardt, med et glimt i øjet.

Samtidig kunne hun afsløre, at Krumme nu er blevet æresmedlem af Hjørring Handel.

Krummes tog er af uvisse årsager endnu ikke blevet medtaget i Rejseplanen, så vi iler med en serviceoplysning: Det kører lørdag fra klokken 11 - 13.

Og man kunne måske tro, at det blev med en anden lokofører ombord med fredagens festligheder og et gavebord, der bugnede af gode flasker, in mente. Men Krumme gav udtryk for, at han ikke regner med at vågne med ondt i hovedet under den røde hat lørdag morgen.

- Nej, det er ikke nødvendigt at finde andre, der kan køre toget. Det skal jeg nok klare, forsikrede han.