Der er stadig stor mangel på praktikpladser trods fremgang

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at manglen på praktikpladser er faldet med ni procent det seneste år.

Det skriver Ugebrevet Mandag Morgen.

Analysen viser, at der samlet set manglede 10.330 praktikpladser i maj 2018 mod 11.370 i maj 2017.

- Det er naturligvis positivt og et skridt i den rigtige retning.

- Men det er bekymrende, at der fortsat mangler mere end 10.000 praktikpladser, når opsvinget buldrer derudad, som vi ser lige nu, siger chefanalytiker Mie Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Hos Dansk Industri er der tilfredshed med, at manglen på praktikpladser ser ud til at være på vej ned.

- Hvis virksomhederne skal sikre sig arbejdskraft fremover, så skal man uddanne fremtidens arbejdskraft nu, hvor det går godt.

- Vi kan kun opfordre virksomhederne til at gøre sig umage med at deltage i denne uddannelsesindsats, siger Lone Folmer Berthelsen, der er erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri.

Fagforbundet 3F har ligeledes lavet nye beregninger på praktikpladsområdet.

De viser, at antallet af ordinære praktikaftaler er faldet fra 60 procent af det samlede antal aftaler i 2015 til i dag cirka 54 procent af det samlede antal praktikaftaler.

Resten af aftalerne dækker over kortere praktikforløb på typisk fire-fem måneder.

- Det er meget skuffende, at en stadig stigende del af praktikaftalerne er korte aftaler. Hvis vi skal have flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse, skal vi ikke bare have flere praktikpladser, vi skal have flere af de rigtige praktikpladser, siger 3F-forbundssekretær Søren Heisel.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er klar til at mødes med 3F for at diskutere eventuelle problemer omkring praktikaftalerne.

- Jeg tager helt sikkert gerne en snak med 3F om denne problemstilling.

- Nogle af de udfordringer, virksomhederne har nu i forhold til mangel på arbejdskraft, er selvskabte, fordi man ikke har været dygtige nok til at skabe det nødvendige antal praktikpladser, siger Troels Lund Poulsen.

