Der skal igen festes igennem: Dragsbækcentret på vingerne for at komme til spansk grisefest

THISTED:Grisefest på Mallorca og andre spanske destinationer.

Det er der rigtig mange af nutidens ældre, der har prøvet i charterturismens barndom i 1960'erne og 70'erne. På fredag kan beboere på Dragsbækcentret i Thisted og i Dragsbækparken ved siden af plejehjemmet genoplive feststemningen fra dengang.

Men inden grisefesten starter, vil kaptajn og besætning om bord på charterflyet fra "Dragsbæk Tours" byde velkommen. Hvorefter stewardesserne gennemgår sikkerhedsprocedurerne.

- Det bliver et syn for guder - med os i stewardessekostume og pedellen i pilottøj, lyder det, ledsaget af et grin, fra Lotte Kjærgaard Bloch, der er leder af Dragsbækcentret.

Det med at feste er de ret gode til på Dragsbækcentret - især efter at centret for tre år siden modtog en arv fra et par tidligere beboere, Per og Annelise Andersen.

Dragsbækcentret brugte af millionarven første gang i 2018. Nu inviterer centret til "charterrejse" med grisefest. Arkivfoto: Diana Holm

Takket være denne millionarv kunne centret holde et par store fester i 2018 og '19 - inden coronaen satte en midlertidig stopper for udskejelserne.

Men nu er det igen muligt at feste igennem. Og grisefesten er gratis for både på centrets og Dragsbækparkens beboere, mens de pårørende - som også er inviteret med til festen - skal betale 200 kroner pr. person.

Netop forholdet mellem beboere og pårørende har været i fokus på Dragsbækcentret, hvis medarbejdere har været på kursus i emnet.

Indsatsen var baggrunden for et besøg ved social- og ældreminister Astrid Krag (S) for nylig, og på torsdag skal ledere og en pårørende fra Dragsbækcentret fortælle om erfaringerne på et ældretopmøde i Odense.

- Men vi skynder os tilbage, så vi kan nå at være med til festen på fredag, siger Lotte Kjærgaard Bloch.

Godt 100 beboere og pårørende har meldt sig til "charterrejsen", hvor der ud over helstegt pattegris, sangria og andre drikkevarer bydes på underholdning i topklasse. Men navnene på disse musikere og entertainere holder Lotte Kjærgaard Bloch tæt til kroppen indtil take off fredag eftermiddag.