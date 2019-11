Derfor graver de overalt i Hanstholm

HANSTHOLM:Omfattende gravearbejder er netop nu i gang i Hanstholm. Store dele af havnebyen er opgravet i forbindelse med anlæggelse af nye cykelstier, nye vandledninger samt en større udskiftning af Hanstholms gadelamper og lysstandere.

De tre forskellige projekter betyder, at der skal foretages meget gravearbejde. Langs Chr. Hansensvej etableres en helt ny cykelsti fra rundkørslen til Kystvejen. En strækning på 1,2 km, der skal have helt ny betoncykelsti i begge sider.

Det vil betyde at hele Hanstholm nu bindes sammen af cykelsti langs hele Chr. Hansensvej. Tidligere var et stykke midt på aldrig blevet etableret - til stor irritation for cyklende og gående på strækningen.

På samme strækning skal der også opsættes nye lamper. Generelt er alle gadelys og nogle standere ved at blive skiftet. Det kræver også en del gravearbejde mange steder i Hanstholm.

På nogle veje skal der sættes lysstandere op for første gang. Det er bl.a. på stykket af Kystvejen ved Hanstholm Centret fra Fyrvejkryds og lidt forbi krydset ved Chr. Hansensvej.

Endelig er Sennels Enterprenør- og Maskinstation ved at erstatte udtjente stål- og jernrør med nye plastvandledninger på Molevej, Bellisvænget og Astersvænget. Her skal der graves ned i 120 cm’s dybde langs vejene. Stikledningerne på tværs af vejene skydes videst muligt under asfalten. Men der vil blive opgravninger på tværs nogle steder.

Vandledningsarbejdet, som udføres for Thisted Vand, forventes at tage fem uger.

Cykelstiprojektet og udskiftningen af lamper forventes afsluttet inden jul.