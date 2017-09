Simon Juls alvorlige tango: Tænkte på afdød ven

UNDERHOLDNING: Han er kendt over hele landet for sin humor og kan plante smil hos både unge og gamle, men da komikeren Simon Jul fredag aften gik på gulvet i "Vild med dans", var det uden det sædvanlige lune glimt i øjet.

Han skulle nemlig danse tango med sin partner, den professionelle danser Claudia Rex, og det er en dans, der kræver en alvorlig mine.

For komikeren lykkedes det ved at tænke tilbage på noget, der bestemt ikke er til at grine af.

- Man kan bare tænke på sin bedste ven, der begik selvmord, fortæller han efter showet og uddyber:

- Det er en lang historie, men hvis man tænker på en alvorlig hændelse i sit liv, så kører masken bare ind. Så har man et fokus til at arbejde med det, man skal, siger han.

For Claudia Rex, der har danset professionelt i mange år, er det mere musikken, der sætter hende i den alvorlige stemning, der er påkrævet for den svære dans. Men for Simon Jul, der kun har trænet ganske få uger på dansen, skal der altså noget andet til, fortæller han.

- Claudia er professionel, men jeg bliver nødt til at finde det et andet sted fra for at få den mine på. Vi kan sagtens gå og grine, lige indtil vi kommer ind på gulvet, så finder jeg noget frem, der gør, at jeg kan tage en grimasse, der kan passe, på, forklarer komikeren.

