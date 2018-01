Derfor skal du ikke lade bilen stå i tomgang

BILER: Hvis din bil i de kolde vintermorgener mere minder om en kummefryser end et køretøj, kan det være fristende at lade motoren gå i tomgang for at få varmet bilen og kabinen op, mens du skraber isen af ruderne eller måske får overtøjet på børnene eller snupper en kop kaffe.

Men lad være selv om isen måske er nemmere at skrabe af, lyder opfordringen fra FDM.

- På travle morgener kan der være argumenter for, hvorfor man vælger at lade bilen gå i tomgang inden, man begiver sig ud i trafikken. Det kan give varmere kabine og gøre det lidt nemmere at skrabe isen af, men ulemperne for miljøet, motoren og naboerne, overskygger fordelene, siger Peter Sahl, der er tekniker i FDM.

Kun marginalt driftsvarm

Bilens motor kan nemlig kun blive marginalt varmere ved tomgang, og driftsvarm i koldt vejr bliver den ikke, og slet ikke på de maksimalt 1-3 minutter, som det i de fleste kommuner er tilladt at lade motoren stå i tomgang.

- Når en motor startes og går i tomgang i især koldt vejr, er det det tidspunkt, hvor forbrændingen i motoren er dårligst og dermed forurener allermest. Så når forbrændingen er dårlig, belastes ikke kun motorens forskellige komponenter og udstødningssystem, men også motorolien. Alt sammen noget, der bidrager til ekstra belastning og unødig slitage, siger Peter Sahl.

Hvis man endda er så uheldig at få stjålet sin bil med nøglerne i tændingen, dækker forsikringen ikke.

Overtræder man reglerne for, hvor længe man må holde i tomgang, kan det også udløse en bøde. Det er dog ydermere ulovligt at forlade bilen med nøglen i tændingen, da færdselsloven siger, at man skal sikre, at køretøjet ikke uberettiget kan benyttes af andre, og det kan også udløse en bøde.

Motorvarmer en god løsning

Det er med andre ord svært at komme uden om at skulle ud og skrabe is. Vil man undgå det kolde gys, som det kan være at sætte sig bag rattet i en vinterkold bil, bør man i stedet købe sig en motor- og kabinevarmer. Det er den bedste måde at få motoren og kabinen varm på inden, man begynder kørslen.

- Dug, frost og sne bør fjernes med de remedier, der giver mest mening, belaster miljøet mindst og skåner motoren mest. Det vil ofte være at skulle ud med skraberen. Dette i kombination med korrekt anvendelse af bilens aircondition- eller klimaanlæg samt varme i bagrude og eventuelt forrude vil sikre minimal tomgangskørsel inden, man kører ud i trafikken, siger Peter Sahl.