Derfor skal du ikke overdosere brugen af næsespray

DANMARK: Når forkølelsen har forplantet sig i næsen, kan forkølelsesnæsespray give øjeblikkelig lindring.

Den virker ved at få de små blodårer i slimheden til at trække sig sammen, skriver sundhed.dk. Blodgennemstrømningen bliver derved mindre, og det får hævelsen i slimhinden til at blive mindre eller helt at forsvinde.

Men bruger man det lindrende middel mod snot og ubehag i længere tid end den anbefalede behandlingslængde på maksimalt syv til ti dage, bliver slimhinden hævet og irritabel.

Det medfører fænomenet rebound, som opstår, når et præparat får den modsatte virkning af det, den er til for, forklarer overlæge Mads Klokker, klinikchef ved Øre-næse-halskirurgisk- og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet.

- Det, der sker, når man bruger den i længere tid, er, at du bliver fuldstændig tæt i næsen. Vævet i næsen kommer med en reaktion, når man stopper med at bruge forkølelsesnæsespray, siger han og uddyber:

- Medicinen skal gøre slimhinden lidt tyndere i det. Når man så stopper, bliver slimhinden lidt tykkere i det, og så får man endnu mere tæthed i næsen, og det er jo det, man gerne vil undgå. Det, man også kan få som bivirkninger, er næseblødning og tørhed i næsen.

De fleste mennesker kan udvikle tilstanden ved for længe brug af slimhindeskrumpende medicin.

Skal man på decideret aftrapning, vil man først mærke, at næsen føles tættere, men efter en til to uger vil næsen blive mere åben. Efter fire til seks uger vil symptomerne forsvinde.

Man bør holde en pause på to uger mellem to forkølelsesbehandlinger med forkølelsesnæsespray, og i mellemtiden eller som alternativ kan man skylle næsen med saltvand, som enten kan købes på apoteket eller laves med en halv teskefuld salt i afkølet kogt vand.

Saltvandsskylning er fuldstændigt ufarligt og uden bivirkninger, tilføjer Mads Klokker.

- Det kan være rigtigt godt, hvis man har skorper, puds eller pollen i næsen, fordi man får renset næsen på en skånsom måde, siger øre-næse-halsspecialisten og uddyber:

- Det er vigtigt, at det sker på en skånsom måde, for ellers er der en tendens til, at folk piller næse, og det kan give næseblødning.

Ved behov for længerevarende behandling kan ens praktiserende- eller øre-næse-halslæge ordinere næsespray med binyrebarkhormon.

- Det bruges til længerevarende gener som græsallergi og bihuleproblemer. Det er ikke super effektivt nu og her og virker måske først efter et par uger, men sådan en spray kan anvendes i måneder - oftest uden nævneværdige bivirkninger.

Fakta: Forkølelsesnæsespray

- Læs indlægssedlen grundigt.

- Ophør behandlingen hurtigst muligt.

- Giver forkølelsesnæsesprayen ikke længere bedring af luftpassagen, eller skal man bruge store mængder, før det lindrer, så kan det være et tegn på øget næsetæthed.

- Forkølelsesnæsespray kan også bruges, når man skal ud at flyve. Sprayen udvider hullerne fra bihulen til ørerne, så man mindsker smerte i ørerne og bihulerne under flyets trykændringer. Man skal stadig huske at udligne trykket ved at holde sig for næsen og blæse luft ud i ørerne. Brug sprayen inden flyvning på kortere ruter og en time inden landing på længere ruter.

Kilder: Sundhed.dk, Mads Klokker.

/ritzau/FOKUS