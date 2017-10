Derfor stiger risikoen for p-bøder på søndag

DANMARK: På søndag skal vi til det igen - at stille uret en time tilbage på grund af skiftet til vintertid.

Men ikke alle husker at stille urene rigtigt.

Nogle bilister glemmer at indstille de elektroniske p-skiver til vintertid, og det kan koste dem dyrt. Dermed risikerer bilisterne en "kontrolafgift", en p-bøde.

Det påpeger parkeringsfirmaet Q-Park, som blandt andet administrerer p-pladser otte steder i Aalborg.

- Vores opgave er at fjerne eller mindske misbruget af parkeringspladser, hvor vi fører opsyn. Det kan vi kun gøre ved at kontrollere, at bilernes p-skiver er indstillet korrekt, påpeger direktør Alex Pedersen fra Q-Park i en pressemeddelelse.

- Vi udfører kontrollen alle ugens dage - også søndag. Og p-vagterne har ikke andre muligheder end at forholde sig til det, som p-skiven viser, tilføjer han.

Han opfordrer til at tjekke en ekstra gang, at bilens ur og den elektroniske p-skive er korrekt indstillet korrekt. Ellers risikerer man en kontrolafgift (p-bøde) på 750 kr.

Q-Parks p-vagter er også på gaden på søndag, men dog ikke med ekstra mandskab.