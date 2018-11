Derfor vågner du tidligt dagen efter julefrokosten

København. Holder du dig til de lyse alkoholiske drikke, når du skal til julefrokost, fordi du har hørt, at det får hovedet til at dunke lidt mindre dagen efter?

Det er der ingen grund til. For det er i sidste ende mængderne, der tæller, forklarer professor Jens Meldgaard Bruun, som er overlæge på Regionshospitalet Randers' medicinske afdeling.

Selv om klarere typer alkohol - som vodka, gin og julefrokostens famøse snaps - i teorien giver færre tømmermænd grundet mindre koncentrationer af metanol - også kendt som træsprit - forholder det sig anderledes i praksis.

- Jo mildere alkohol man drikker ud fra procenten, jo bedre er det, fordi du bliver mindre beruset. Det er procenterne, der afgør det, men det, der i er problemet til julefrokosten, er ofte mængderne, man drikker.

- Selv om snaps er fuldstændig klar som vand, drikker man det typisk i voldsomt store mængder, siger Jens Meldgaard Bruun.

Tømmermænd skylles hovedsageligt dehydrering fra den vanddrivende alkohol kombineret med for lidt og for dårlig søvn.

- Når man går i seng, mangler man væske, og det er det, man mærker dagen efter. Når man går i seng klokken 03 om natten, vågner man som regel relativt få timer efter. Det gør man, fordi ens krop signalerer, at den har brug for vand for at komme i balance igen, siger Jens Meldgaard Bruun.

- Ellers vågner man simpelthen, fordi man skal tisse. Man har formentlig sluttet julefrokosten af med den berømte sidste genstand, og så skal man op at tisse efter nogle timer.

Det er samtidig en af grundene til, at mange typisk får lyst til fedtrig og saltholdig mad for at dulme det dunkende hoved.

- Når du tisser meget, som man gør af den dehydrerende alkohol, så skyller du salt ud, så det er meget forståeligt, at man har lyst til vand og salt, forklarer Jens Meldgaard Bruun.

Trods kvalme kan man stadig have appetit.

- De fester, hvor man har danset hele aftenen, har man faktisk en større forbrænding, end man normalt har. Til den helt klassiske julefrokost starter man med mad, som man typisk indtager først på aftenen.

- Men man får faktisk sjældent ret meget at spise, fordi man typisk bliver hurtigt fuld, og beruselse kan fjerne sultfornemmelsen. Når man vågner, er man formentlig sulten, fordi man faktisk er i energiunderskud af at have været meget aktiv og have spist mindre.

Men tømmermændssymptomer som kvalme, træthed, tørre slimhinder og et dunkende hoved kan sagtens undgås.

Det bedste råd mod tømmermænd er noget så banalt som at drikke mindre, siger Jens Meldgaard Bruun.

- Husk også at drikke rigeligt vand undervejs, og beslut dig for at stoppe med at drikke mere alkohol på et eller andet tidspunkt.

- Det, der ofte sker, når man runder midnat og begynder at danse, er, at den berømte sidste genstand bliver til to-tre stykker mere. Prøv at finde modet til at sige nej til det massive sociale pres, der også kan være til en julefrokost, foreslår Jens Meldgaard Bruun.

/ritzau fokus/