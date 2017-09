Designermøbler eller smykker: Dækker din forsikring?

København. Forsikringer er gode at have, og det gælder, især hvis vi ejer dyre ting som designermøbler, smykker, kunst eller en dyr racercykel.



Men det er ikke alle forsikringsselskaber, der automatisk dækker hele prisen på dyrt indbo i tilfælde af brand og tyveri.

Det fortæller Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent hos Forsikringsoplysningen under Forsikring og Pension.

Derfor er det vigtigt, at man selv sætter sig ind i sin forsikring, fortæller hun.

En af de ting, du skal være opmærksom på, er forsikringssummen. Den dækker over den samlede værdi af dit indbo, og du sætter den som udgangspunkt selv.

- Derfor er det vigtigt, at man gør op, hvad man egentlig har, hvis man skal ud at købe det fra nyt, hvis det hele brænder. Så den overordnede forsikringssum skal der være styr på til at starte med, fortæller Anja Lintrup Sørensen.

Eksempelvis skal du være opmærksom på, om hele prisen på en dyr racercykel er dækket, fortæller Anja Lintrup Sørensen.

- På racercykler vil der oftest være et såkaldt maksbeløb. Så har man købt en dyr racer, bør man være opmærksom på, at der kan være en smertegrænse for, hvor meget forsikringen dækker, siger hun.

Derfor kan det være fornuftigt at undersøge, om forsikringen tilbyder en ekstraforsikring, så hele cyklens pris er dækket. Det samme gælder smykker, ure eller dyr elektronik.

Jesper Møller, der er forsikringsrådgiver hos F10 Finans, rådgiver dagligt folk med deres forsikringer.

Han ser en klar tendens til, at vi har mere kvalitet i hjemmet, og derfor skal vi også have fokus på vores forsikringer. Det svinger nemlig meget, hvor stort et beløb forsikringsselskaberne automatisk dækker.

- Det ændrer sig meget fra selskab til selskab. Summer kan variere meget, og derfor er det vigtigt, at man som forbruger er opmærksom på, hvad der står i policen, siger Jesper Møller.

I sit job oplever han, at folk ikke er bevidste om, hvilken type forsikring de har, og hvad den egentlig dækker.

Jesper Møllers råd er derfor, at du deler dine ejendele op i grupper som for eksempel tøj, elektronik, design. Så har du styr på, hvor meget du har af værdi i de forskellige grupper, og det kan du så gå videre med til forsikringen.

Ændringer i livsforhold kan også have betydning for vores forsikringer, fortæller Anja Lintrup Sørensen.

At flytte sammen eller fra hinanden kan have betydning for, om vi er over- eller underforsikret. Det samme gælder, når børnene flytter hjemmefra.



Fakta: Her er forsikringseksperternes gode råd

- Er din forsikringssum for høj eller lav? Den skal dække nyprisen på alt dit inventar i tilfælde af indbrud eller brand.

- Tjek, om det er nødvendigt at købe ekstraforsikringer til enkelte genstande såsom smykker, kunst eller racercykler.

- Har I slået to hjem sammen, kan værdien på jeres indbo være steget, og derfor bør I justere forsikringssummen.

- Har du meget dyre værdigenstande i hjemmet, kan visse forsikringsselskaber kræve, at du har en alarm i dit hjem.

Kilder: Anja Lintrup Sørensen, Jesper Møller.

/ritzau/FOKUS